X-Plane 12.3.1 veröffentlicht

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Discord

12.3.1 Release Candidate 1

Hallo zusammen, ihr habt heute bestimmt nicht mit einem Update gerechnet 🙂

Dies ist ein kleines Bugfix-Update, für das ihr aber weiterhin den Beta-Branch verwenden müsst!

Allgemein: Ein Problem wurde behoben, bei dem Wegpunktsymbole auf dem Navigationsdisplay nicht korrekt angezeigt wurden, wenn das Wetterradar in Flugzeugen mit dem alten Wetterradarsystem aktiviert war. Die Air-Manager-Integration wurde korrigiert, um die korrekte Funktionalität mit Hardware-Panels von Drittanbietern wiederherzustellen.

Grafik: Ein Shader-Logging-Problem wurde behoben, das unter bestimmten Bedingungen zum Absturz des Simulators führen konnte.

Nächstes Update: 12.3.2

Team Laminar Research