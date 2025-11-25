Navigraph hat die Navigraph Academy eröffnet, eine absolut kostenlose Flugschule für die Privatpilotenlizenz im MSFS 2024 und 2024. Ausführliche Informationen findet man im Navigraph-Newsblog.

Für die Nutzung der Navigraph Academy benötigt man zwei Anwendungen, die zusammenarbeiten:

Navigraph Hub – installiert und aktualisiert Ihre Academy-Lektionen

Simlink – zeichnet Ihre Simulatorflüge zur Analyse und für Feedback auf

Der erste Kurs basiert auf 13 kostenlos abrufbaren YouTube-Videos, die man sich jederzeit ansehen kann, auch ohne sich bei Navigraph zu registrieren.

Weitere Kurse für Instrumentenflug und Instrumentenlandung sind in Vorbereitung

Hallo!

Glaubst du, du hast das Zeug dazu, wie ein Profi zu fliegen? Dann finde es jetzt heraus!

Die Navigraph Academy ist da!

Wir haben die Navigraph Academy für alle entwickelt, die Flugsimulationen genauso lieben wie wir. Egal, ob du gerade erst anfängst oder dich schon bestens in der Luft auskennst – hier findest du Lektionen, Anleitungen und Herausforderungen, die dich beim virtuellen Fliegen auf das nächste Level bringen.

Hier ist ein kleiner Vorgeschmack:

Schritt-für-Schritt-Lektionen führen dich mit realen Trainingsmethoden der Luftfahrt vom Anfänger zum Profi.

Interaktive Kurse, entwickelt von Luftfahrtbegeisterten und echten Piloten.

Quizze und Fortschrittsanzeige zeigen dir, wie weit du schon gekommen bist.

Videos, Anleitungen und Tutorials machen das Lernen einfach und unterhaltsam.

Und das Beste? Die Navigraph Academy ist komplett kostenlos. Melde dich einfach mit deinem Navigraph-Konto an und leg los!

Bereit zum Abheben? Besuche die Navigraph Academy und melde dich an!

Jetzt anmelden!

Wir sehen uns im Kurs!

Das Navigraph Academy Team