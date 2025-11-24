Taog’s Hangar OH6A CAYUSE – HUGHES 500C – MSFS 2024 Update auf V1.17 veröffentlicht

Taogs Hangar: hat auf Discord ein unfangreiches Changelog der Version 1.17 veröffentlicht. Die neueste Version ist weiterhin nur exklusiv im MSFS 2024 Marktplatz erhältlich, das Update sollte automatisch installiert werden.

Mit diesem Update wurde auch die versprochene Karrieremodus-Kompatibilität nachgeliefert, jetzt kann man mit dem Hubschrauber auch Rundflüge, Passagier- und Frachtflüge und Sprüheinsätze auf Feldern durchführen.

Bis zum 3.12.2025 läuft noch der Black Friday Sale im Marktplatz, dort erhält man immerhin 15% Rabatt.

Änderungsprotokoll v1.17

3D-MODELL:

HINZUGEFÜGT: Hobbs-Instrument (alle Versionen)

HINZUGEFÜGT: GTN530 zu den Navigationsoptionen (alle Versionen)

HINZUGEFÜGT: Ölstandsanzeige am Heckrotor (alle Versionen)

BEHOBEN: OAT-Anzeige außerhalb der Windschutzscheibe (500C)

GEÄNDERT: OAT-Anzeige hat jetzt eine Doppelskala (°F und °C)

GEÄNDERT: OAT-Anzeige an anderer Position (OH-6A)

GEÄNDERT: OAT-Anzeige mit verbesserter Auflösung und mehr Polygonen (alle Versionen)

BEHOBEN: Bärenpfoten nicht waagerecht auf dem Boden (OH-6A)

GEÄNDERT: Markierungen auf dem RMI-Instrument (500C)

GEÄNDERT: Markierungen auf dem VVI-Instrument (500C)

BEHOBEN: DC-AMPS-Zeiger im falschen Bereich (OH-6A)

GEÄNDERT: CB „PNL“ redundant, daher durch „PITOT HEAT“ ersetzt (OH-6A)

BEHOBEN: Falsche Position der V/H-Leitwerksstrebe

HINZUGEFÜGT: Sichtbares Wasser im Bambi-Eimer, wenn gefüllt

HINZUGEFÜGT: Animation und sichtbare Markierung für die Kollektivreibung (alle Versionen)

HINZUGEFÜGT: Animation und sichtbare Markierung für die zyklische Reibung (alle Versionen)

GEÄNDERT: N1-Anzeige

BEHOBEN: Regentropfen an den vorderen Seitenscheiben bewegen sich im Flug vertikal auf und ab anstatt horizontal nach hinten

GEÄNDERT: Türlüftungen des Piloten

GEÄNDERT: Spiegelungen auf der Cockpitscheibe

GEÄNDERT: Cockpitverglasung über Kopf jetzt getönt

BEHOBEN: Drehregler für IFF-Code – falsche Animation

FLUGMODELL:

GEÄNDERT: Mastwinkel (beide Versionen)

HINZUGEFÜGT: LTE (Verlust der Heckrotorwirkung) jetzt möglich

SOUND:

BEHOBEN: Geräuschschleife bei abgenommenen Türen

GEÄNDERT: Getriebegeräusch

CHECKLISTEN:

HINZUGEFÜGT: Startbedingung und TOT <150 °C

GEÄNDERT: Bestimmte Checklistenpunkte wurden mit „Nur H500C“ oder „Nur OH-6A“ gekennzeichnet.

BERUFLICHE TÄTIGKEITEN:

HINZUGEFÜGT: Rundflüge

HINZUGEFÜGT: Passagierbeförderung

HINZUGEFÜGT: Frachtbeförderung

HINZUGEFÜGT: Agrarfliegerei

SYSTEME:

GEÄNDERT: N1-Anzeigecode

BEHOBEN: Instrumentennadel N1 (Zehntel) nicht korrekt synchronisiert

GEÄNDERT: Abgastemperaturanzeige beim Start und Warmstart für realistischeres Verhalten

GEÄNDERT: Motoröldruck baut sich wie im realen Video später auf, für realistischeres Verhalten

GEÄNDERT: Schlupfkugelcode (Vielen Dank an unsere Freunde von GotFriends!)

HINZUGEFÜGT: Abgastemperatur-Abzug für Motorenteisung (+15 °C) und Kabinenheizung (+25 °C)

VERHALTEN:

BEHOBEN: Warnhorn nicht hörbar bei stehendem Motor

BEHOBEN: Suchscheinwerfer blieb an, wenn Entfernt

BEHOBEN: Suchscheinwerfer und Landescheinwerfer konnten nicht ausgeschaltet werden, wenn sie mit externer Stromversorgung eingeschaltet waren.

BEHOBEN: Das COM-Funkgerät hatte keine Stromversorgung, wenn GTN750 ausgewählt war.

GEÄNDERT: Der Tooltip in der Options-Zwischenablage zeigt nun die ausgewählte Navigationsoption an.

GEÄNDERT: Code zum Hinzufügen und Subtrahieren von Gewicht beim langsamen Anheben des Bambi Buckets aus dem Wasser.

HINZUGEFÜGT: Dynamische Schwinganimation des Bambi Buckets.

HINZUGEFÜGT: Verbesserte Kompatibilität mit Frachtmissionen des Miltech Mission Hub.

Hinzufügen und Subtrahieren von Gewicht beim An-/Abkoppeln einer Einzel- oder Doppelpalette.

Zustandsprüfung, ob ein Lasthaken vorhanden ist.

Notabwurf möglich.

GEÄNDERT: Geöffnete Türen schließen sich nun im Flug bei Luftwiderstand.

GEÄNDERT: Schadensmodell.

GEÄNDERT: Schaden bleibt nur pro Variante bestehen.

HINZUGEFÜGT: Automatischer Start (STRG + E).

HINZUGEFÜGT: Automatisches Herunterfahren (in den MSFS-Steuerungsoptionen programmierbar).

HINZUGEFÜGT: Tastenkombinationen: Sprühen EIN. SPRÜHEN AUS (und alternative Tastenbelegung SPRÜHEN EIN/AUS) für

a) „Sprühen, solange die Taste gedrückt wird“ im Karrieremodus „Landwirtschaftliche Luftfahrt“,

b) „Wasser aus dem Bambi-Eimer ablassen“, wenn der Bambi-Eimer ausgerüstet ist

HINZUGEFÜGT: Tastenbelegungen FLÜGELBELEUCHTUNG EIN, FLÜGELBELEUCHTUNG AUS (und alternative Tastenbelegung FLÜGELBELEUCHTUNG EIN/AUS) für

a) „Notabwurf von Sprühflüssigkeit“ im Karrieremodus „Landwirtschaftliche Luftfahrt“,

b) „Notabwurf des Bambi-Eimers“ oder

c) „Notabwurf/Ladungsfreigabe“

HINZUGEFÜGT: Tastenbelegungen KRAFTSTOFFSYSTEMPUMPE EIN, KRAFTSTOFFSYSTEMPUMPE AUS (und alternative Tastenbelegung KRAFTSTOFFSYSTEMPUMPE EIN/AUS) für den elektrischen Kraftstoffpumpenschalter

GEÄNDERT: Tastenbelegung LOGO-LICHTER EIN/AUS für Suchscheinwerfer

SONSTIGES: