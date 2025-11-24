DreamFlight Studios veröffentlicht T.F. Green International Airport für MSFS

DreamFlight Studios hat den T.F. Green International Airport (KPVD) für MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht. Die Installation erfolgt über Contrail.

Willkommen am Rhode Island T.F. Green International Airport (KPVD) – dem zuverlässigen Tor nach Neuengland.

Nur wenige Minuten von der Innenstadt von Providence und in bequemer Reichweite von Boston gelegen, hat sich der T.F. Green International Airport einen Namen als einer der am besten erreichbaren und pilotenfreundlichsten Flughäfen der Region gemacht. Seine Lage, die effiziente Gestaltung und der stetige Mix aus Linien-, Charter- und Geschäftsreiseverkehr machen ihn zu einem attraktiven Ziel für eine Vielzahl von Flugbetrieben.

Dreamflight Studios erweckt den T.F. Green International Airport mit seiner bisher detailliertesten und präzisesten Version zum Leben. Anhand realer Flughafendaten und umfangreicher Referenzen vor Ort bietet diese Darstellung eine klare und realistische Umgebung, die das heutige Erscheinungsbild und die Atmosphäre des Flughafens widerspiegelt.

Von sorgfältig abgestimmten Bodenmarkierungen bis hin zu detailgetreuen Innenräumen wurde jedes Element so gestaltet, dass es ein konsistentes und authentisches Erlebnis am Flughafen KPVD ermöglicht.

Und bevor jemand dies als Fehler bezeichnet: Die Rollbahn, auf der die 767 der Patriots geparkt ist, ist tatsächlich geschlossen.