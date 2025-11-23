Test: Winwing 32 ECAM Panel und AGP 32 AGP Metal

Ich hatte in den letzten Tagen die Gelegenheit, die zwei neuesten Produkte von Winwing – das 32 ECAM Panel und das AGP 32 AGP Metal – ausgiebig zu testen. Wer träumt beim Home-Cockpit-Bau nicht davon, noch näher an das echte Flugzeugfeeling heranzukommen? Genau das versprechen diese beiden Geräte speziell für den Airbus-Enthusiasten.

Erster Eindruck und Verarbeitung

Beim Auspacken war ich ehrlich beeindruckt: Beide Panels kamen in winwing-Manier gut geschützt und ordentlich verpackt bei mir an.

Das Gehäuse des ECAM Panels wirkt solide, ist aus Hartplastik gefertigt, natürlich im Airbus-Grau. Die sauber eingepassten Drucktasten haben einen festen Klickpunkt, die EMER/CANC Taste ist ständig beleuchtet und wie im Original mit einer Sicherheitsabdeckung vor versehentlichen Drücken geschützt. Diese muss erst hochgeklappt werden.

Das AGP Metal-Panel setzt noch einen drauf, das Fahrwerkhebel ist aus Vollmetall und vermittelt bei der Bedienung eine angenehme Kühle. Auch dieser Hebel ist, wie auch der Anti-Skid Kippschalter vor versehentlichen bewegen geschützt, man muss beide bewusst zu sich ziehen bevor man sie bewegen kann.

Installation und Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme verlief erstaunlich unkompliziert. Beide Panels ließen sich per USB direkt anschließen und wurden sofort von meinem PC erkannt. Die Treiberinstallation war dank der mitgelieferten Software (winAppPro) ein Kinderspiel – Plug & Play vom Feinsten.

Natürlich sind wie von diesen Hersteller gewohnt, Unmengen von Schrauben, Ösen, Muttern und Allen-Keys dabei. Auch zwei Profile und sonstige Plastik Halterungen sind dabei, diese ermöglichen den Aufbau als Tischgerät und an die Mounts von Winwing. Sollte wie geplant später auch ein komplettes Rack von Winwing erhältlich sein, wird das wohl jetzt schon unterstützt.

Mein Aufbau: siehe am Ende dieses Berichts.

Funktionalität im Sim-Betrieb

Im Flug machen beide Panels einfach Spaß. Das ECAM Panel überzeugt durch seine Detailtreue: Die Bedienelemente fühlen sich an wie im echten Airbus (okay, fast!) und machen das Management von Systemanzeigen zum Genuss. Besonders cool: Die Knöpfe sind leichtgängig, geben aber einen klaren Druckpunkt – top für flüssige Abläufe beim Sim-Flug.

Das AGP Metal-Panel ergänzt das Ganze mit robusten Switches und den Fahrwerkhebel mit einem angenehmen Bediengefühl. Dazu die Uhr mit allen Funktionen und Bedienungs-Switches und Drehrädchen* des Originals. GPS-, System-Uhr, Datum, Chronometer und Flugzeit Displays. Besonders hervorzuheben ist das klare Feedback über LEDs, die das Original widerspiegeln.

Bei den oberen zwei Druckknöpfe bin ich nicht sicher, ob sie beim echten Airbus auch drehen lassen, ich wüsste nicht welche Funktion sie diesbezüglich erfüllen sollten und im MSFS Cockpit lassen sich diese auch nicht drehen

Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Terrain Radar Knopf, korrekterweise nur das rechte Navigations Display bedient. Da der Heimpilot aber vorwiegend vor der Kapitänsseite des Cockpits sitzt, fand ich es merkwürdig, dass ich in den WinAppPro nicht eine entsprechende Umstellungsmöglichkeit fand.

Fazit: Für wen lohnt sich der Kauf?

Ich ziehe meinen Hut: Winwing liefert mit diesen Panels ein Profi-Feeling zu einem (für die Qualität) fairen Preis. Wer ernsthaft Airbus oder allgemein Flugsimulation betreiben will und den nächsten Schritt vom „nur Bildschirm“ zum „echten Cockpit“ machen möchte, findet hier Top Equipment.

Persönliche Lieblingsmomente

Der erste Abendflug mit aktiviertem ECAM Panel – das Cockpit leuchtet, ich kann jede Anzeige akkurat bedienen… genau dafür baue ich mir mein Home-Sim! Das AGP Metal, ein hochwertiges Bedienelement aus Metall, das echte Schalter und Knöpfe simuliert und so das Flugerlebnis besonders realistisch macht, hat das Gefühl nochmal verstärkt, endlich richtige Schalter zu bedienen, anstatt nur mit der Maus zu klicken. Für mich sind die Panels ein echter Fortschritt auf meinem Weg zum virtuellen Airliner-Captain.. Insgesamt eine klare Kaufempfehlung für alle, die das Sim-Erlebnis auf ein neues Level heben möchten. Winwing hat hier wirklich abgeliefert.

Mein Aufbau

Ich habe mir die zwei Einheiten an meinen bereits vorhandenen Mount, wo ich die Throttleeinheit und die MCDU angebaut hatte, dazu installiert. Das war für mich erstmal die logischste Lösung, denn ich wollte es nicht direkt auf der Tischplatte aufstellen. Ideal ist es nicht, aber um es besser zu machen, müsste ich alles in einen Pedestal einbauen, vielleicht kommt das eines Tages noch!

Produkt Links:

WINWING 32 ECAM: https://us.winwingsim.com/view/goods-details.html?id=1565

WINWING 32 AGP Metal: https://us.winwingsim.com/view/goods-details.html?id=1585