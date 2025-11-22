iniBuilds im Updatefieber: Viele Verbesserungen für A340 und A350

Entwickler iniBuilds hat sowohl dem A340-300, als auch dem A350 ein Update mit vielen Neuerungen spendiert.
A340-300 v1.0.4
Das A340 Airliner Update auf Version 1.04 bringt mehrere wichtige Verbesserungen bei den Sounds und besonders den Flugzeugsystemen. Die EIS1-Display- und DMC-Logik wurde überarbeitet, um eine realistischere Darstellung älterer Airbus-Standards zu bieten. Es gibt jetzt eine automatische Umschaltung von Anzeigebildschirmen bei Ausfällen und einen verbesserten Einzelbildschirmbetrieb mit korrekter Anzeige von Systemhinweisen. Außerdem unterstützt das Flugzeug nun AOC-Flugplan-Uplinks, automatische Performance-Daten und Takeoff-Einstellungen, was den Vorbereitungsprozess im Cockpit erleichtert. Die digitale Loadsheets-Funktion und das System für Operation Control Messages (OCM) wurden erweitert, ebenso wie die ATC-Kommunikation, die nun direkt über AOC erfolgt. Insgesamt sorgt das Update für eine realistischere und effizientere Benutzererfahrung, besonders bei Langstreckenflügen.
Das volle Changelog, sowie weitere Infos mit Videos zum Update gibt es hier: https://forum.inibuilds.com/topic/34529-inibuilds-a340-airliner-for-microsoft-flight-simulator-2024-v104-released/
A350 v1.1.7
Das Update auf Version 1.1.7 des A350 Airliners bringt zahlreiche Verbesserungen, insbesondere in Bezug auf Performance und Audio. Es wurden erhebliche Performance-Optimierungen vorgenommen, die insbesondere Nutzern älterer oder weniger leistungsstarker Hardware zugutekommen. Dies umfasst unter anderem die Einführung einer optimierten Standardkabine für bessere Leistung, die Reduzierung der Texturauflösungen und eine Verringerung der Knotenanzahl im 3D-Modell, was die CPU-Belastung verringert. Auch das Wingflex-System wurde optimiert, indem die Anzahl der Bones um 50 % reduziert wurde, was ebenfalls zu einer besseren Leistung führt.
Für die Audioerfahrung wurden umfassende Verbesserungen vorgenommen, darunter eine klarere Kabinenakustik, realistischere Motorengeräusche und verbesserte Cockpit-Signale. Die AI-Verkehrsgeräusche wurden ebenfalls angepasst. Zudem können Nutzer nun die Terraindaten lokal auf ihrem System speichern, was insbesondere bei langsamen oder instabilen Internetverbindungen hilfreich ist.
Zusätzlich ist der A350 Airliner derzeit im Rahmen des Black Friday mit einem Rabatt von 35 % erhältlich.
Das volle Changelog, sowie weitere Infos mit Videos zum Update gibt es hier: https://forum.inibuilds.com/topic/34539-inibuilds-a350-airliner-for-microsoft-flight-simulator-2024-2020-v117-released/