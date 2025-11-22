CSS über ihre 737 Classic: Neue Preise, mehr Modelle und viele News

In den letzten Monaten wurden mehrere bedeutende Neuerungen und Verbesserungen für die CSS 737 Classic-Reihe entwickelt. Das umfasst nicht nur ein neues Design für den CSS Launcher, sondern auch die Erweiterung des Flugzeugmodells um neue Varianten sowie umfangreiche Systemupdates. Hier die wichtigsten Neuerungen im Detail.
Neues Design für den CSS Launcher
Der CSS Launcher hat ein neues, benutzerfreundliches Design erhalten, das derzeit in der finalen Testphase ist und bald über ein automatisches Update verfügbar sein wird. Ziel ist es, den Benutzern eine angenehmere und intuitivere Erfahrung zu bieten.
Erweiterung der 737 Classic-Reihe
Die CSS 737 Classic-Reihe wird um die Modelle 737-300 und 737-400 in Passagier- und Frachtversionen erweitert. Diese neuen Varianten sind für MSFS 2020 und 2024 kostenlos erhältlich und bieten eine native MSFS 2024-Unterstützung. Zusätzlich wurden alle Modelle an die neuen MSFS 2024-Infrastrukturen angepasst, was langfristig besonders für die 737 V2 bessere Nutzungsmöglichkeiten der neuen Features ermöglicht.
Überarbeitete Verkaufs- und Preismodelle
Aufgrund von Nutzerfeedback wurden die Verkaufsrichtlinien geändert. Die 737 Classic-Modelle können nun einzeln erworben werden:
- Die Modelle 737-300, 737-400 und 737-500 sind für jeweils 45 USD als dauerhafte Lizenzen erhältlich.
- Frachtversionen können für 10 USD als Add-Ons zu den Passagiermodellen erworben werden.
- Abo-Optionen sind nur noch über den CSS Launcher erhältlich
Diese Änderungen sollen mit Release der neuen 737-Varianten Einzug halten.
Verbesserungen und neue Modelle der 737 Classic
- 737-300: Mit über 1000 gebauten Einheiten ist es das beliebteste Modell der Classic-Reihe. Es kommt mit 16 Liverys und liveryspezifischen Triebwerksoptionen (20K, 22K und 23K CFM56-3).
- 737-400: Das längste Modell der Classic-Serie, nun mit 18 Liverys und ebenfalls liveryspezifischen Triebwerksoptionen.
- 737-500: Kleinere Verbesserungen wie ein separates Flugmodell für Winglets und liveryspezifische Triebwerksvarianten wurden umgesetzt.
Systemupdates für die 737 Classic
Ein umfangreiches Systemupdate umfasst zahlreiche Verbesserungen, darunter:
- Optimierungen der Flugleistungsdaten für verschiedene Triebwerksvarianten (20K, 22K, 23K).
- Einführung neuer Sounds für das Stabilizer Trim und den Bodenroll-Sound.
- Fehlerbehebungen bei der Anzeige von Flugwegpunkten, FMC-Daten und Auto-Land-Funktion.
- Verbesserungen bei der VNAV-Funktion, beim Umgang mit Fluggeschwindigkeiten und bei der Trimmung.
- Updates im EFB und Wetter-App für eine bessere Handhabung von alternativen Flughäfen und Pushback.
CSS 737 Classic V2
Die Arbeiten an der neuen Version der 737 Classic (V2) laufen weiterhin. Diese wird ein vollständig neues Modell basierend auf Fotogrammetrie enthalten und die neuen MSFS 2024-Features nutzen. Weitere Details werden in zukünftigen Blogposts geteilt.