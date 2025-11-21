sim-wings Munich v2 jetzt MSFS 2024 kompatibel

Aerosoft schreibt auf Facebook:
Das kostenlose Update 2.4 für sim-wings Munich v2 bringt offiziellen MSFS 2024 Support und einige visuelle Probleme wurden behoben. Jetzt zum Download über Aerosoft One verfügbar!
Changelog
Version 2.4.0 | MSFS 2024:
- Kompatibilität mit MSFS 2024
- Zu dunkle Farben der 3D-Straßen und Hügel korrigiert
- Falsch platzierte Bäume in MSFS 2024 korrigiert
- Höhen der Rollwegbrücken N1 und N2 korrigiert
- Position der beleuchteten blauen Rollwegrandbeleuchtung in der Nähe der Brücken korrigiert (Verbesserte Sichtbarkeit)
- Schwarze Textur an 4 Straßenwänden korrigiert
Version 2.4.0 | MSFS 2020:
- Höhen der Rollwegbrücken N1 und N2 korrigiert
- Position der beleuchteten blauen Rollwegrandbeleuchtung in der Nähe der Brücken korrigiert (Verbesserte Sichtbarkeit)
- Schwarze Textur an 4 Straßenwänden korrigiert