sim-wings Munich v2 jetzt MSFS 2024 kompatibel

Aerosoft schreibt auf Facebook:

Das kostenlose Update 2.4 für sim-wings Munich v2 bringt offiziellen MSFS 2024 Support und einige visuelle Probleme wurden behoben. Jetzt zum Download über Aerosoft One verfügbar!

Changelog

Version 2.4.0 | MSFS 2024:

  • Kompatibilität mit MSFS 2024
  • Zu dunkle Farben der 3D-Straßen und Hügel korrigiert
  • Falsch platzierte Bäume in MSFS 2024 korrigiert
  • Höhen der Rollwegbrücken N1 und N2 korrigiert
  • Position der beleuchteten blauen Rollwegrandbeleuchtung in der Nähe der Brücken korrigiert (Verbesserte Sichtbarkeit)
  • Schwarze Textur an 4 Straßenwänden korrigiert

Version 2.4.0 | MSFS 2020:

  • Höhen der Rollwegbrücken N1 und N2 korrigiert
  • Position der beleuchteten blauen Rollwegrandbeleuchtung in der Nähe der Brücken korrigiert (Verbesserte Sichtbarkeit)
  • Schwarze Textur an 4 Straßenwänden korrigiert
