Produktvorstellung: FlyingArt Cabby – Virtuelle Kabinen-Crew

Das Add-on „Cabby Base Version“ von FlyingArt richtet sich an Nutzer von Microsoft Flight Simulator und X-Plane, die auf der Suche nach einer immersiveren Kabinenerfahrung sind. Cabby funktioniert als KI-gestützte virtuelle Crew und bringt realistische Durchsagen, Passagiermanagement und differenzierte Reaktionen in die Welt der Flugsimulation.
Funktionsumfang und Highlights
Cabby setzt auf künstliche Intelligenz, um nicht nur generierte, sondern auch mehrsprachige Kabinenansagen für unterschiedliche Flugphasen und Passagiertypen zu bieten. Dank dynamisch erzeugter Passagierlisten mit individuellen Merkmalen wie Nationalität, Alter oder Geschlecht entsteht ein lebendiges „Kabinenleben“. Das Add-on kann sowohl Standard-Durchsagen abspielen als auch individuelle, zuvor aufgenommene Ansagen (beispielsweise mit der eigenen Stimme) nutzen, was den Realismus weiter steigert.
Ein weiteres Highlight sind Features wie automatisch an den Flugplan angepasste POI-Callouts (z.B. Überflüge von Städten), simulierte Passagierzufriedenheit und spezielle Szenarien wie das Einsteigen, Sicherheitsdurchsagen oder Sinkflug-Benachrichtigungen. Auch mit SimBrief lässt sich Cabby integrieren, damit die Add-on-Crew stets passend zum aktuellen Flugverlauf agiert. Ambient-Soundeffekte und ein optionales Boarding-Display am Main-Screen unterstützen das Gefühl, wirklich mitten in einer belebten Kabine zu sein.
Kompatibilität und Updates
Die Basisversion von Cabby funktioniert mit Microsoft Flight Simulator (MSFS) wie auch mit X-Plane. Regelmäßige Produktupdates erweitern den Funktionsumfang, beispielsweise mit neuen Ansagenszenarien, KI-Verbesserungen und zusätzlichen Soundeffekten. Community-Feedback fließt laut Hersteller direkt in die Entwicklung ein.
Fazit
Mit Cabby holen sich Simulationsfans eine smarte, lebendige Kabinenatmosphäre ins virtuelle Cockpit. Das Add-on richtet sich besonders an Sim-Piloten, die Wert auf Details und Immersion legen.