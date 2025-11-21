MSFS 20 November 2025 Development Update

Der PlayStation 5 Beta Test ist vorbei und nächste Woche gibt es wegen Thanksgiving kein Development Update. Sonst scheint nichts weltbewegendes passiert zu sein.

Der PlayStation 5 Beta-Test endete Anfang dieser Woche. VIELEN DANK an alle PS5-Spieler, die an der Beta teilgenommen und ihr Feedback, Fehlerberichte und ihre Eindrücke mit dem Entwicklerteam geteilt haben. Wir sind begeistert von der Vorfreude der PS5-Fans auf den Microsoft Flight Simulator 2024 und freuen uns darauf, euch alle Anfang Dezember mit der Vollversion des MSFS 2024 auf Sony PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro in der Welt der Flugsimulation willkommen zu heißen!

Die PS5-Beta ist zwar beendet, aber die öffentlichen Vorabtests für Sim Update 4 laufen weiter. Seit unserem letzten wöchentlichen Blogbeitrag haben wir zwei neue Testversionen für alle Beta-Teilnehmer veröffentlicht. Die Versionshinweise für die einzelnen Builds finden Sie unter den folgenden Links:

Sim Update 4 Beta (1.6.25.0) – Versionshinweise – 14. November 2025

Sim Update 4 Beta (1.6.27.0) – Versionshinweise – 20. November 2025

Diese Woche jährt sich die Veröffentlichung des Microsoft Flight Simulator 2024 zum ersten Mal. Das Team hat im vergangenen Jahr unermüdlich gearbeitet und drei Sim-Updates (ein viertes SU folgt in Kürze), zwei Welt-Updates, zwei Stadt-Updates sowie mehrere neue Flugzeuge veröffentlicht. Die Entwicklung geht aber noch lange weiter! Wir freuen uns darauf, den Simulator im zweiten Jahr des Microsoft Flight Simulator 2024 kontinuierlich zu verbessern. Wir sehen uns in der Luft!

Hinweis: Aufgrund des Thanksgiving-Feiertags in den USA erscheint nächsten Donnerstag (27. November) kein wöchentlicher Entwicklungs-Blogbeitrag.

MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: