GSX Pro Update auf Version 3.7.2 erschienen

FSDreamTeam hat eine neue Version von GSX Pro veröffentlicht, die die nachfolgenden Änderungen enthält. Bis zum 01 Dezember sind übrigens alle FSDT Produkte im simMarket Black Friday Sale um 30% Prozent reduziert.
Version 3.7.2 – 21 November 2025
- GSX Pro NEU: Flugzeugreinigungsservice-Team im Menü „Zusätzliche Services“ hinzugefügt.
- GSX Pro NEU: Verbessertes Charakteranimationssystem für realistischere Animationen und mehr Interaktionsmöglichkeiten.
- GSX (alle Versionen) NEU: Flughafenkarte: Ein neues, vielseitiges Fenster für verschiedene Zwecke. Es zeigt die aktuellen Flughafendaten von GSX (inkl. Anpassungsmöglichkeiten) mit einem vollständigen Diagramm von Parkplätzen, Start- und Landebahnen, Rollwegen, Fahrzeugrouten und weiteren Flughafeninformationen. Eine Hintergrundkarte kann verwendet werden, die von verschiedenen Anbietern wie OpenStreetMap, Navigraph, Bing Maps und Google Maps integriert ist.
- GSX (alle Versionen) NEU: Navigraph-Integration in die Flughafenkarte. Verschiedene Streckenkarten-Stile werden angezeigt. Flughafenkarten können als zusätzliche Ebene über der Hintergrundkarte mit einstellbarer Deckkraft verwendet werden.
- GSX (alle Versionen) NEU: Die Navigraph-Integration zeigt den aktuell geladenen Simbrief-Flugplan auf der Karte sowie die verfügbaren SIDs am Abflughafen bzw. STARS/APP am Zielflughafen an und hebt die im Flugplan verwendeten Karten hervor.
- GSX (alle Versionen) NEU: Pushback-Slots und Quickedit können jetzt auf der Flughafenkarte geplant werden, sowohl beim Bearbeiten von Parkpositionen (über die neue Schaltfläche „2D anpassen“) als auch beim Pushback-Verfahren über die neue Menüoption „QuickEdit Pushback auf Karte“.
- GSX (alle Versionen) NEU: Die Auswahl eines Parkplatzes nach der Landung für den GSX-Service kann nun zusätzlich zum üblichen Menü auch visuell auf der Flughafenkarte über die neue Option „Von Karte auswählen“ erfolgen.
- GSX (alle Versionen) NEU: Die neue Option „Von Karte neu positionieren“ wurde für geparkte Flugzeuge hinzugefügt. Damit kann man direkt von einer auf der Karte ausgewählten Position aus einen Warp-Anflug durchführen.
- GSX (alle Versionen) NEU: Die Flughafenkarte ermöglicht die Anpassung der Startpositionen der GSX-Fahrzeuge. Die Fahrzeuganordnung kann von einem Parkplatz auf einen anderen kopiert werden, was die Profilerstellung für Flughäfen mit vielen Positionen und ähnlichem Layout erheblich vereinfacht.
- GSX (alle Versionen) NEU: Bei Flügen unter 10.000 Fuß/250 Knoten steht eine neue „Bewegliche Karte“ zur Verfügung, mit der Sie Ihre Umgebung überprüfen können. Die Karte kann auch zur Auswahl nahegelegener Flughäfen und zur Vorauswahl eines Gates vor der Landung verwendet werden.
- GSX (alle Versionen) NEU: Die in SimBrief geplante Startbahn wird im Menü zur Gate-Auswahl/Positionsänderung mit [PLANT] gekennzeichnet und vor den anderen Startbahnen in der Liste angezeigt.
- GSX (alle Versionen) Änderung: Bei Auswahl einer Startbahn als Ziel wird die Option „Diesen Punkt anzeigen und aktivieren“ nicht angezeigt, da sie keine andere Funktion als die normale Option „Diesen Punkt anzeigen“ hat.
- GSX Pro NEU: Unterstützung für Flugzeuge, die im neuen Ordner „Community2024“ installiert wurden.
- GSX Pro NEU: Unterstützung für sitzende Passagiere für Aerosoft CRJ V2 hinzugefügt.
- GSX Pro NEU: Unterstützung für sitzende Passagiere für FSS E-Jets 175/195 hinzugefügt.
- GSX (alle Versionen) Änderung: Mehrere Ordner mit großen KI-Paketen wurden von der Suche nach Flugzeuglackierungen ausgeschlossen, um das Laden der Flugzeugdaten zu beschleunigen.
- GSX (alle Versionen) Fehlerbehebung: Bugfahrwerk und andere Punkte (außer Türen) auf der Flugzeugkonfigurationsseite zeigten zusätzliche, nicht zugehörige Felder an.
- GSX (alle Versionen) Fehlerbehebung: Der Einweiser verschwand nicht, wenn der Benutzer das Parken ohne Bewertung abbrach.
- GSX (alle Versionen) Fehlerbehebung: Dienste waren nach der Landung erst nach einem Flugzeug-Repositionierungs- oder GSX-Neustart verfügbar.
- GSX Pro-Fix: Das Boarding wird nicht fortgesetzt, wenn die Frage „Schlepper frühzeitig zurückschieben“ bei geschlossenem GSX-Menü und Verwendung der Fenix-Integration abbricht.
- GSX Pro-Fix: Passagiere, die mit einem Bus einsteigen, beachten in jeder Situation die PIGS-Positionen.
- GSX Pro-Fix: Die PMDG-Automatisierung in MSFS 2024 SU4 Beta funktioniert nicht.
- GSX (FSX/P3D): Der GPU-Dienst funktioniert nicht.
- GSX (alle Versionen) NEU: Folgende Abfertigungsunternehmen hinzugefügt: Executive Aviation (Kanada), Tirana International (Albanien), HGS (Vietnam), FUGO (Türkei), NextGen GHS, SkyWest (USA) (aktualisiertes Logo).
- GSX (alle Versionen) NEU: Folgende Catering-Unternehmen hinzugefügt: Gourmet To Go, JetBlue Catering (USA).