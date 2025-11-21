Waterfalls of Yellowstone: Northeast Quadrant MSFS 2024 erschienen

Cli4d Designs, hat nur einen Tag nach dem kommentarlos veröffentlichen Vorschauvideo Waterfalls of Yellowstone: Northeast Quadrant für MSFS 2024 veröffentlicht.

Erleben Sie die donnernde Kraft der Wasserfälle und die Schönheit der Wildnis!

Verwandeln Sie Ihre Helikopter- und Buschflugabenteuer im Microsoft Flight Simulator 2024 mit den Yellowstone-Wasserfällen: Nordostquadrant. Dieses Szeneriepaket überarbeitet eine der bekanntesten und zugleich anspruchsvollsten Regionen des Parks grundlegend. Die standardmäßigen, flachen Wassertexturen werden durch handgefertigte, animierte 3D-Wasserfälle ersetzt und Geländeanomalien korrigiert – für ein realistisches VFR-Erlebnis. Ob Sie im Helikopter schweben oder mit einer Cub im Tiefflug unterwegs sind: Entdecken Sie den Grand Canyon des Yellowstone und die raue Tower-Roosevelt-Region so, wie sie sein sollten.

Hauptmerkmale