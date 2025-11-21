Waterfalls of Yellowstone: Northeast Quadrant MSFS 2024 erschienen

Cli4d Designs, hat nur einen Tag nach dem kommentarlos veröffentlichen Vorschauvideo Waterfalls of Yellowstone: Northeast Quadrant für MSFS 2024 veröffentlicht.
Erleben Sie die donnernde Kraft der Wasserfälle und die Schönheit der Wildnis!
Verwandeln Sie Ihre Helikopter- und Buschflugabenteuer im Microsoft Flight Simulator 2024 mit den Yellowstone-Wasserfällen: Nordostquadrant. Dieses Szeneriepaket überarbeitet eine der bekanntesten und zugleich anspruchsvollsten Regionen des Parks grundlegend. Die standardmäßigen, flachen Wassertexturen werden durch handgefertigte, animierte 3D-Wasserfälle ersetzt und Geländeanomalien korrigiert – für ein realistisches VFR-Erlebnis. Ob Sie im Helikopter schweben oder mit einer Cub im Tiefflug unterwegs sind: Entdecken Sie den Grand Canyon des Yellowstone und die raue Tower-Roosevelt-Region so, wie sie sein sollten.
Hauptmerkmale
- Obere und Untere Yellowstone-Wasserfälle: Erleben Sie die majestätische Pracht der Kronjuwelen des Parks. Die gewaltigen, 94 Meter hohen Unteren Wasserfälle und die tosenden Oberen Wasserfälle wurden mit individuellen 3D-Wassereffekten, Nebel und präziser Felstexturierung detailgetreu nachgebildet. Der „schmelzende Fluss“-Effekt der Standardszenerie wurde so beseitigt.
- Crystal Falls: Dieses versteckte Juwel zwischen den oberen und unteren Wasserfällen des Cascade Creek wird von Gelegenheitstouristen oft übersehen, ist aber Buschpiloten bestens bekannt. Es wurde vollständig modelliert und verleiht dem Anflug auf die Schlucht mehr Tiefe und Realismus.
- Tower Fall: Fliegen Sie nach Norden in Richtung Tower-Roosevelt, um den spektakulären 40 Meter tiefen Fall des Tower Creek zu erleben. Die markanten Felsnadeln (Hoodoos) am Rand des Wasserfalls wurden geschärft und detailliert dargestellt und dienen als perfekte Orientierungspunkte.
- Optimierte Aussichtspunkte & Straßen: Schluss mit störenden Darstellungen! Wir haben individuelle 3D-Modelle erstellt, das Terraforming angepasst und Höhendaten für wichtige Aussichtspunkte und nahegelegene Straßen korrigiert. Straßen verlaufen nicht mehr in Klippen oder Flüssen und sorgen so für ein nahtloses visuelles Erlebnis bei Flügen und Fotografie in niedriger Höhe.
- Verbesserte VFR-Orientierungspunkte: Die aktualisierte Vegetation und die Felsformationen rund um die Wasserfälle dienen als präzise visuelle Referenzen und entsprechen realen Karten.