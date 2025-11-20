Neue Tools für MSFS und X-Plane erhältlich

Gleich drei neue Tools wurden kürzlich im simMarket veröffentlicht.
Den Anfang macht ein neues Vibrafile von Captain Helisim.
Diese Datei bietet in Verbindung mit einem Buttkicker ein realistisches Vibrationserlebnis eines Schweizer 300CBi-Hubschraubers. So authentisch, dass Sie den kompletten Startvorgang selbst erleben möchten: Spüren Sie das lebendige Brummen des Kolbenmotors, das Hochdrehen des Rotors im Leerlauf, die beschleunigende Vibration bis zum Vollgas, das Schleifen der Kufen beim Abheben oder den Aufprall bei der Landung. Sie kann Ihnen sogar helfen, ein besserer Sim-Pilot zu werden, indem Sie durch das „Spüren“ von Änderungen der Steigrate, das Erreichen der Höchstgeschwindigkeit (VNE) oder den Beginn des VRS die Fluglage besser halten können. Eine Verbesserung Ihrer Flugkünste und eine deutlich intensivere Simulation.
Die LiftBox (MSFS 2020 und 2024 Edition) verwandelt Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Browser in ein leistungsstarkes, individuell anpassbares Bedienfeld für den Microsoft Flight Simulator – ganz ohne zusätzliche Software.
Es nutzt ein eigenes Plugin zur Kommunikation mit MSFS und sorgt so für eine schnelle, zuverlässige und ressourcenschonende Verbindung zwischen Ihrem Simulator und Ihrem Gerät.
FSExperience Plugin XP 11 XP 12
Erleben Sie realistische Kabinenansagen in X-Plane mit unserem immersiven PA-System-Plugin! Dieses Plugin wurde für virtuelle Airline-Piloten, Flugsimulations-Fans und Streamer entwickelt und ermöglicht Ihnen, Kabinenansagen wie in einem echten Flugzeug zu simulieren.
Funktionen:
- Voraufgezeichnete Kabinenansagen: Realistische, hochwertige Ansagen für Boarding, Sicherheitseinweisungen, Rollen, Start, Reiseflug, Sinkflug und Landung sowie Notfallsituationen.
- Simulation mehrerer Crews: Separate Sprachausgaben für Kapitän und Flugbegleiter sorgen für noch mehr Immersion. So können Sie beispielsweise Mahlzeiten und Getränke bestellen und die Crew über Verspätungen und Notfälle informieren.
- Reaktionen der Passagiere: Simulieren Sie eine dynamische Kabine mit Umgebungsgeräuschen, die auf Turbulenzen, sanfte Landungen und das Weinen eines Babys während des gesamten Fluges reagieren.
- 4 zusätzliche Sounds: Während des Boardings oder Fluges können Sie Boarding-Musik, ATC-Funkverkehr, Passagiergespräche und das Geräusch der Frachtverladung abspielen.