Neue Tools für MSFS und X-Plane erhältlich

Gleich drei neue Tools wurden kürzlich im simMarket veröffentlicht.

Den Anfang macht ein neues Vibrafile von Captain Helisim.

Diese Datei bietet in Verbindung mit einem Buttkicker ein realistisches Vibrationserlebnis eines Schweizer 300CBi-Hubschraubers. So authentisch, dass Sie den kompletten Startvorgang selbst erleben möchten: Spüren Sie das lebendige Brummen des Kolbenmotors, das Hochdrehen des Rotors im Leerlauf, die beschleunigende Vibration bis zum Vollgas, das Schleifen der Kufen beim Abheben oder den Aufprall bei der Landung. Sie kann Ihnen sogar helfen, ein besserer Sim-Pilot zu werden, indem Sie durch das „Spüren“ von Änderungen der Steigrate, das Erreichen der Höchstgeschwindigkeit (VNE) oder den Beginn des VRS die Fluglage besser halten können. Eine Verbesserung Ihrer Flugkünste und eine deutlich intensivere Simulation.

Die LiftBox (MSFS 2020 und 2024 Edition) verwandelt Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Browser in ein leistungsstarkes, individuell anpassbares Bedienfeld für den Microsoft Flight Simulator – ganz ohne zusätzliche Software.

Es nutzt ein eigenes Plugin zur Kommunikation mit MSFS und sorgt so für eine schnelle, zuverlässige und ressourcenschonende Verbindung zwischen Ihrem Simulator und Ihrem Gerät.

FSExperience Plugin XP 11 XP 12

Erleben Sie realistische Kabinenansagen in X-Plane mit unserem immersiven PA-System-Plugin! Dieses Plugin wurde für virtuelle Airline-Piloten, Flugsimulations-Fans und Streamer entwickelt und ermöglicht Ihnen, Kabinenansagen wie in einem echten Flugzeug zu simulieren.

Funktionen: