France VFR veröffentlicht Figari Süd Korsika für MSFS

France VFR hat den Flughafen Figari Süd (LFKF) auf Korsika für MSFS 2020 und MSFS 2024 veröffentlicht. In der Produktbeschreibung bezeichnet man Ihn als Auskoppelung aus dem France Airport Pack 5, das es allerdings bisher noch nicht gibt. Welche weiteren Flughäfen in diesem Pack enthalten sein werden, ist auch noch nicht bekannt.

Der Flughafen Figari Sud Corse ist ein französischer Flughafen, der 19 km von Porto-Vecchio und 15 km von Bonifacio in Südkorsika entfernt liegt.

LFKF – Figari Sud Corse bildet den Flughafen Figari Sud Corse äußerst detailliert nach, inklusive Flughafengebäuden, Texturen, Bodenmarkierungen, Nachtbeleuchtung und vielen weiteren Objekten auf dem Flugfeld.