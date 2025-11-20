Ein kurzer Einblick in die nächsten Projekte von Cli4d

Cli4d Designs, der Meister der Landschaftsgestaltung im MSFS 2024, zeigt auf Youtube kurze Videos der nächsten Projekte.

Nach der bereits erhältlichen Yosemite Valley Szenerie sind die Wasserfälle im Yellowstone National Park in Entwicklung. Einzige bisher verfügbare Information ist: „Kommt bald für MSFS 2024“

Noch eindrucksvoller sind die Iguazu Falls an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Sie bestehen aus 275 einzelnen Wasserfällen, die sich über 2,7 Kilometer erstrecken, wobei die höchste Kaskade 82 Meter tief ist.

Auch hier gibt es nicht mehr Information als „in Arbeit für MSFS 2024“