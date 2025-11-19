Ein Jahr MSFS2024 – Eure Meinung zählt!

Heute, am 19. November, vor genau einem Jahr, wurde der MicrosoftFlightSimulator 2024 veröffentlicht. Der Start war holprig und einige Probleme hielten lange an. Doch wie steht ihr, die Community, nun ein Jahr später zum MSFS2024?
Seit ihr (mittlerweile) zufrieden mit dem Simulator?
Nutzt ihr den MSFS2020 und MSFS2024 parallel?
Oder bleibt ihr ausnahmslos noch beim MSFS2020?
Eure Meinung könnt ihr uns ganz einfach über die untenstehende Umfrage mitteilen. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele daran teilnehmen und sind gespannt auf die Ergebnisse.
Natürlich könnt ihr auch wie gewohnt die Kommentarspalte nutzen, um uns noch mehr Eindrücke und Gedanken zu schildern. Was braucht eurer Meinung nach der MSFS2024 noch, um besser zu werden?
PS: Uns ist bewusst, dass viele von euch nach wie vor dem P3D oder X-Plane treu sind – das ist selbstverständlich respektiert. Diese Umfrage richtet sich jedoch gezielt an die MSFS-Piloten, sodass wir euch bitten, heute einmal auszusetzen, wenn ihr auf eine der anderen Plattformen setzt.
Unsere Umfrage drei Monate nach Release:
Bis jetzt war es mühsam – bin kein Alpha-Tester und haben von Anfang an den vollen Preis bezahlt und ein funktionierendes Program erwartet!
Insgesamt guter Simulator mit sehenswerten Effekten und realistischen Darstellungen. Leider „zieht“ der MSFS 2024 viel zu viele Daten aus der Cloud, so dass viele virtuellen ohne „dicke“ DSL-Anschlüsse letztlich ausgeschlossen werden. Das muss nicht sein – das hat der MSSF 2020 bewiesen.
Ich bitte Asobo/Microsoft, das zu ändern.
Das wird ziemlich sicher nicht mehr geändert, denn die Änderung an der Engine, damit deutlich mehr streaming ermöglicht wird, war laut Aussage von Jörg Neumann einer der Hauptgründe für den MSFS2024. Das war im MSFS2020 ohne signifikante Änderung am Unterbau nicht umsetzbar, deswegen das neue Produkt.
Ich finde beide Sims (inzwischen) prima … bleibe aber bei meinem voll ausgestatteten MSFS2020, da der 2024 zu wenig Vorteile – bzw. Neuerungen für mich bietet. Alle flugrelevanten Parameter sind leider gleich geblieben und die etwas bessere Bodendarstellung brauche ich nicht wirklich. Lediglich die Nachtbeleuchtung des MSFS2024 finde ich deutlich gelungener – aber dafür wechsele ich nicht. Mit der A2A Comanche, der BlacksQuare Baron und bald der BS 757 bin ich vollständig glücklich!
Sehr gut erklärt.
Die Nachtbeleuchtungen kann man ändern im 2020.Leider kostet das zusätzlich Geld. Und da fänt für mich das no Go an zum MSFS2024….Ob die besser sind oder gleich gut,weis ich nicht.Für mich reichen sie im 2020.Wenn ich mir aber das gemasche von manchen städten im 2020 und 24 ansehe,dann kommt mir alles hoch..
Ja ich weis.. immer noch besser als FS9 und FSX,… aber dann sollen sie nicht bei ihren Werbefilmen Dinge zeigen,welche es weder auf der höchst Einstellung noch mit Addons gibt im „2020“ und 24.Fängt mit dem Wasser,bzw den Wellen an im Simulator.Im Vergleich zu den tollen Bildern im Display beim stundenlangen hochfahren des Programms gefühlt.
Bin seit Februar voll beim 2024 und hab den 2020 seitdem auch nicht mehr angefasst, außer für kleine Tests. Will auch keine Falls mehr zurück. Allein die deutlich schnelleren Ladezeiten weil nicht jedes einzelne Add On im Community-Verzeichnis verifiziert werden muss ist ein Game Changer. Statt 5 Minuten Startup bis ich überhaupt im Hauptmenü des 2020 bin, bin ich beim 2024 in weniger als 5 Minuten im Flieger, bereit loszulegen. Das Streaming funktioniert bei mir auch super, trotz 50Mbit-Dorfinternet.
Zudem hab ich im 2024 eine bessere Performance und eine bessere Optik. Auch die Integration der LIDO Charts ist großartig, was mir in Zukunft das Navigraph-Abo auf Navdata only reduzieren wird.
Für mich hat sich der Umstieg sehr gelohnt. Einzig vermisse ich noch die TFDi MD-11, die lässt noch etwas auf sich warten im 2024er.
Einige nervige Bugs, die es zum Teil schon im 2020 gab, gibt’s zwar leider immer noch (z.B. das völlig inkorrekte Plateau unter EDDS, wodurch das ILS nicht zur Schwelle passt, oder auch nach wie vor das miserable Boden-/Rollmodell), aber insgesamt bin ich sehr zufrieden und fliege wirklich gerne im Sim. Das Hobby macht wieder deutlich mehr Spaß als zu Zeiten von P3D.
Vielleicht sollte man bei solchen Umfragen noch einmal eine Umfrage machen,wieviele MSFS24 Nutzer vorher überhaubt den MSFS20 genutzt haben und wie lange.Ich kaufe doch auf dem Marketfplace nicht hunderte wenn nicht schon tausende an € Addons dazu und vielleichrt auch Hardware, um dann alles umsonst gekauft zu haben nur weil man jetzt im Msfs24 paar unnütze Gimmics dazu bekommt?! Umherlaufen kann ich auch im „2020 mit dem „FS Realistik Pro“ Addon .Was ist nun besser? Das Klischee zu denken das man was besseres hat als die anderen,nur weil es neu ist? Aber nicht viel mehr bietet? Oder etwas zu nutzen was effektiv alles bietet was sinnvoll ist und Spass macht ?
Im 2020 sind noch lange nicht alle Airports umgesetzt worden und Flugzeuge fehlen wie beim XP oder FS9..
Daran sollte man man lieber arbeiten und alles ausschöpfen und nicht schon wieder was neue basteln wenn das alte noch nicht mal fertig ist.Die Flugsimuation von MSFS kommt mir im Moment genauso vor wie die Strategie der Auto Industrie in Europa.
Sehr guter Beitrag … trifft es auf den Punkt!
Da muss ich leider widersprechen. Wenn man nach dem Gedanken „never touch a running system“ agieren würde, wären wir heute noch bei Windows 3.1, hätten keine leistungsstarken Tablets (die inzwischen mehr können als ein normaler PC aus den 1990er Jahren) oder Handys.
Um Toms Frage zu beantworten:
1. Habe den MSFS 2020 von August 2020 (also dem Zeitpunkt des Erscheinens) bis Januar 2025 genutzt und seitdem nur noch den MSFS2024.
2. Habe unzählige Addons gekauft, angefangen von Flughäfen bis hin zu den PMDG Fliegern oder TFDI MD-11 Collector’s.
3. Ich nutze den Flugsimulator seit Weihnachten 1996, als ich mit den Versionen 4.1 BAE und FS95 angefangen habe und seitdem relativ zeitnah nach Erscheinen die jeweils neuen Versionen 98, 2000 Professional, 2002, 2004, X, P3D v2-4 genutzt.
Natürlich ist es ärgerlich immer wieder neu sammeln und zahlen zu müssen. Aber im Gegensatz zu damals gibt es für Addons von Justflight etwa großteils gratis Updates und bei anderen für wenige Euro. Das gab es in den 2000er Jahren nicht – da musste man tatsächlich noch viel mehr als heute alles zum vollen Preis neu erwerben.
Insofern empfinde ich Toms Meinung in der Hinsicht eher als Affront gegenüber Asobo. Dies deswegen, da irgendwann bei der Engine des 2020 das Maximum erreicht war und neuere Visualisierungen oder Flugcharakteristika schlicht nicht mehr umsetzbar waren. Zum anderen ging es beim 24 auch darum den Speicher beim User auf ein Minimum zu beschränken, da nicht jeder mehrere TB Festplatte hat, auch wenn Festplatten in der Anschaffung nicht so teuer sein sollten. Asobo hat den FS20 in den vier Jahren mit so vielen SU und WU gratis versorgt, wie nie ein Developer zuvor. Beim FS9 kam irgendwann noch der Patch auf FS9.1 und das war es dann auch.
Ich bin sicher kein uneingeschränkter Freund von Streams, zumal oft genug das Internet in der Geschwindigkeit schwanken oder ganz ausfallen und man dann den Sim nicht nutzen kann.
Auf der anderen Seite unterstützt man die Weiterentwicklung der Grundsoftware mit dem Erwerb der neueren Versionen genauso sehr, wie die der Drittanbieter.
Heute, nach gut einem Jahr würde ich nicht mehr zum 2020 zurückkehren wollen, obgleich da noch einige Addons sind, die fehlen und ich vermisse.
Viele Grüße
X_Plane & MSFS2024 😀