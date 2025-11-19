Ein Jahr MSFS2024 – Eure Meinung zählt!

Heute, am 19. November, vor genau einem Jahr, wurde der MicrosoftFlightSimulator 2024 veröffentlicht. Der Start war holprig und einige Probleme hielten lange an. Doch wie steht ihr, die Community, nun ein Jahr später zum MSFS2024?

Seit ihr (mittlerweile) zufrieden mit dem Simulator?

Nutzt ihr den MSFS2020 und MSFS2024 parallel?

Oder bleibt ihr ausnahmslos noch beim MSFS2020?

Eure Meinung könnt ihr uns ganz einfach über die untenstehende Umfrage mitteilen. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele daran teilnehmen und sind gespannt auf die Ergebnisse.

Ich bin vollständig beim MSFS2024. Ich nutze MSFS2020 und MSFS2024 parallel. Ich bleibe weiterhin beim MSFS2020 Abstimmen

Natürlich könnt ihr auch wie gewohnt die Kommentarspalte nutzen, um uns noch mehr Eindrücke und Gedanken zu schildern. Was braucht eurer Meinung nach der MSFS2024 noch, um besser zu werden?

PS: Uns ist bewusst, dass viele von euch nach wie vor dem P3D oder X-Plane treu sind – das ist selbstverständlich respektiert. Diese Umfrage richtet sich jedoch gezielt an die MSFS-Piloten, sodass wir euch bitten, heute einmal auszusetzen, wenn ihr auf eine der anderen Plattformen setzt.

Unsere Umfrage drei Monate nach Release: