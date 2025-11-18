Just Flight kündigt Veröffentlichung des V2.4 Updates für die Bae146 Pro an

Bereits letzten Freitag hat Just Flight auf Facebook die Veröffentlichung des V2.4 Updates für die Bae146 Professional für MSFS 2020 und MSFS 2024 angekündigt:

Ein kurzes Update zur 146 Professional für MSFS vor dem Wochenende.

Wir freuen uns, bekanntgeben zu können, dass die Entwicklung und das Testen des Upgrades 146 Professional v2.4 fast abgeschlossen sind. Die Veröffentlichung für MSFS 2020 und 2024 ist für Ende dieses Monats geplant.

Die 146 Professional v2.4 ist das letzte von neun Just Flight-eigenen Flugzeugen, die für MSFS 2024 umfassend aktualisiert und verbessert werden. Bestehende Besitzer erhalten das Upgrade kostenlos, und Neukunden profitieren von einem Einführungsrabatt. Es handelt sich dabei um das bisher umfangreichste Upgrade, das die 146 auf den neuesten Stand bringt und sie mit ihrem Schwesterflugzeug RJ Professional kompatibel macht. Zusätzlich werden einige brandneue Funktionen eingeführt.

Wir werden in Kürze das ausführliche Änderungsprotokoll sowie weitere Screenshots und Videos mit den spannenden neuen Features veröffentlichen.

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende!