Felis Planes veröffentlicht 742F Cargo für X-Plane 12

Die Felis Boeing 747-200F ist eine eigenständige Frachterversion der Felis Boeing 747-200 Classic. Wer diese bereits besitzt, erhält die Frachtversion für rund 27 Euro statt rund 65 Euro. Die Frachtmaschine ist nur für X-Plane 12 erhältlich!
Diese werkseitig gefertigte Frachtvariante wurde mit dem gleichen Detailgrad wie die Felis 747-200 Classic entwickelt und verfügt über ein vollständig modelliertes Hauptdeck, Bug- und Seitenfrachttüren sowie ein speziell für den Frachtbetrieb optimiertes Cockpit.
Hauptmerkmale
- Vollständig modelliertes Hauptfrachtdeck mit Bodenrollen, Beleuchtung und frachterspezifischen Details.
- Funktionsfähige Bug- und Seitenfrachttüren, die sowohl vom Deck als auch über das EFB (Electronic Flight Bag) des Piloten gesteuert werden können.
- Dynamische Containerdarstellung basierend auf der Frachtverteilung in den verschiedenen Zonen.
- Vom Lackierer konfigurierbare Fenster des Oberdecks (offen oder geschlossen).
- Neu gestaltete Cockpit-Panels für die Frachterkonfiguration.
- Optionale analoge Instrumente im Bandlaufwerksstil neben dem klassischen analogen Layout.
- Angetrieben von GE CF6-50E2-Triebwerken mit authentischer Leistung und authentischem Sound.