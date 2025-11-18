Facebook-f Youtube Instagram Discord

Felis Planes veröffentlicht 742F Cargo für X-Plane 12

Die Felis Boeing 747-200F ist eine eigenständige Frachterversion der Felis Boeing 747-200 Classic. Wer diese bereits besitzt, erhält die Frachtversion für rund 27 Euro statt rund 65 Euro. Die Frachtmaschine ist nur für X-Plane 12 erhältlich!

Diese werkseitig gefertigte Frachtvariante wurde mit dem gleichen Detailgrad wie die Felis 747-200 Classic entwickelt und verfügt über ein vollständig modelliertes Hauptdeck, Bug- und Seitenfrachttüren sowie ein speziell für den Frachtbetrieb optimiertes Cockpit.

Hauptmerkmale

  • Vollständig modelliertes Hauptfrachtdeck mit Bodenrollen, Beleuchtung und frachterspezifischen Details.
  • Funktionsfähige Bug- und Seitenfrachttüren, die sowohl vom Deck als auch über das EFB (Electronic Flight Bag) des Piloten gesteuert werden können.
  • Dynamische Containerdarstellung basierend auf der Frachtverteilung in den verschiedenen Zonen.
  • Vom Lackierer konfigurierbare Fenster des Oberdecks (offen oder geschlossen).
  • Neu gestaltete Cockpit-Panels für die Frachterkonfiguration.
  • Optionale analoge Instrumente im Bandlaufwerksstil neben dem klassischen analogen Layout.
  • Angetrieben von GE CF6-50E2-Triebwerken mit authentischer Leistung und authentischem Sound.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

0
Würden uns über deine Meinung freuen!x