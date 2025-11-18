Felis Planes veröffentlicht 742F Cargo für X-Plane 12

Die Felis Boeing 747-200F ist eine eigenständige Frachterversion der Felis Boeing 747-200 Classic. Wer diese bereits besitzt, erhält die Frachtversion für rund 27 Euro statt rund 65 Euro. Die Frachtmaschine ist nur für X-Plane 12 erhältlich!

Diese werkseitig gefertigte Frachtvariante wurde mit dem gleichen Detailgrad wie die Felis 747-200 Classic entwickelt und verfügt über ein vollständig modelliertes Hauptdeck, Bug- und Seitenfrachttüren sowie ein speziell für den Frachtbetrieb optimiertes Cockpit.

Hauptmerkmale