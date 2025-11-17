Sofly veröffentlicht Bristol Airport (EGGD) im simMarket

Nach der inzwischen üblichen Verzögerung durch Exklusivität in irgendeinem anderen Shop ist der Bristol Airport von Sofly Ltd für MSFS 2024 nun auch im simMarket erhältlich.

Starten Sie im Herzen des Südwestens Englands mit dem Flughafen Bristol (EGGD) – Heimatflughafen von easyJet, Ryanair und Jet2 mit Verbindungen zu Europas aufregendsten Reisezielen. Auch TUI fliegt regelmäßig mit ihrer 787 über den Atlantik und bietet Ihnen unvergessliche Langstreckenabenteuer. Von nebligen Morgenflügen über die Mendip Hills bis hin zu Ankünften bei Sonnenuntergang über dem Bristolkanal – jeder Flug verspricht ein Abenteuer und lokalen Charme.

Der Flughafen Bristol im Microsoft Flight Simulator 2024 wurde mit modernster Technologie entwickelt und auf den Stand von 2025 gebracht. Jedes Gebäude, jede Rollbahn und jede Textur wurde präzise nachgebildet, um eine möglichst authentische Darstellung eines der größten Flughäfen Großbritanniens zu bieten.

Basierend auf einem modernen Layout

Der Flughafen Bristol hat in den letzten Jahren bedeutende Veränderungen durchgemacht, die sich hier alle widerspiegeln. Die neuen Terminals, Parkplätze, Abstellpositionen und die Rollbahnbeschilderung sind so präzise wie nie zuvor.

Bodendetails der nächsten Generation

Mithilfe modernster Technologie haben wir eine maßgeschneiderte Bodenebene entwickelt, die pixelgenaue Details auf dem gesamten Flughafengelände bietet.

Interaktive Szenerietechnologie

Wir haben GSX vollständig in den Flughafen Bristol integriert, um Ihnen realistische Passagierbewegungen im Terminal beim Ein- und Aussteigen zu ermöglichen.

Dynamische Flughafenumgebung

Erleben Sie einen lebendigen Flughafen, der sich den Jahreszeiten anpasst. In den kalten Wintermonaten sammeln sich auf natürliche Weise Schneehaufen an, und Schneepflüge kommen bei Bedarf zum Einsatz – für ein Höchstmaß an Realismus bei Ihren Bodenoperationen.

Immersiver Sound überall

Sehen Sie den Flughafen Bristol nicht nur, sondern hören Sie ihn auch. Wir haben ein authentisches Soundpaket entwickelt, das den Flughafen begleitet und für zusätzliche Realitätsnähe sorgt.

Funktionen

Nach den Standards von 2025 – Jedes Gebäude, jede Rollbahn, jede Abstellposition und jeder Parkplatz wurde für den modernsten Flughafen Bristol aller Zeiten nachgebildet.