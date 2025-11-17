Neuerscheinungen des Wochenendes für MSFS

Im simMarket sind über das Wochenende eine Reihe neuer Produkte für den Microsoft Flightsimulator erschienen.

Den Anfang macht der Windsor International Airport (CYQG) in Kanada von DFFlyer Direct, der als native Version sowohl für MSFS 2020 als auch für MSFS 2024 erhältlich ist.

Mit viel Liebe von einem gebürtigen Detroiter erstellt, erweckt dieses Paket den Windsor International Airport (CYQG) zum Leben. Es enthält handgefertigte Terminals, Hangars, Bodentexturen, Start- und Landebahnmarkierungen und -risse, Rollwege, Beschilderungen und Nachtbeleuchtung. Jedes Gebäude wurde mit hochwertigen PBR-Materialien von Hand nachgebildet und spiegelt das reale Layout des Flughafens Windsor wider.

Hauptterminal

Alle Hangars, inklusive mehrerer Neubauten

Benutzerdefinierte Bodentexturen, kanadische Start- und Landebahnmarkierungen, Schmutz und Risse

Solaranlage am Rand

Innen- und Außenzäune

Benutzerdefinierte Rollweg- und Startbahnbeleuchtung

Nachtbeleuchtung auf dem gesamten Gelände

Bodenfahrzeuge

Parkplätze und detailgetreue Fahrzeuge

Von Tuwaiq Designs gibt es die Version 2 des Red Sea International Airport (RSI) und der Red Sea Resorts. Besitzer der Voirversionen erhalten die V2 kostenlos.

Ein modernes Tor zu Saudi-Arabiens visionärer Zukunft

Erleben Sie mit Tuwaiq Designs den innovativen Flughafen Rotes Meer (RSI) und seine atemberaubende Schönheit an Saudi-Arabiens Rotem Meer. Diese detailreiche Szenerie erweckt eines der ambitioniertesten Projekte des Königreichs zum Leben und verbindet moderne Architektur nahtlos mit der unberührten Natur der Rotmeerküste.

Als Eckpfeiler der Vision 2030 Saudi-Arabiens symbolisiert der internationale Flughafen Rotes Meer Nachhaltigkeit, Innovation und das Bestreben des Königreichs, sich zu einem globalen Tourismuszentrum zu entwickeln.

Die Red Sea Resorts – Eine virtuelle Reise in die Zukunft des Luxus

Fliegen Sie mit den Red Sea Resorts, die im Microsoft Flight Simulator zum Leben erweckt werden, zu einem der atemberaubendsten Reiseziele der Welt. Entlang der unberührten Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien erstreckt sich diese weitläufige Ansammlung luxuriöser Inseln, die unberührte Naturschönheit, visionäre Architektur und nachhaltigen Tourismus vereint – eine Hommage an Saudi-Arabiens Vision 2030.

Schon beim Anflug auf diese Weltklasse-Resorts aus der Luft erleben Sie die harmonische Verschmelzung von modernstem Design und spektakulären Landschaften. Gleiten Sie über kristallklares Wasser, navigieren Sie zwischen privaten Inseln und landen Sie an eigens dafür errichteten Wasserdocks, die Ihnen ein authentisches Ankunftsgefühl vermitteln.

Jedes Resort wurde detailgetreu nachgebildet und spiegelt sein reales Vorbild wider – von ikonischen Villen über dem Wasser bis hin zu ambitionierten, modernen Bauten, die sich noch im Bau befinden.

Vom Italiancharter Team wurde ein 10 Meter Digital Elevation Mesh für die Galapagos Inseln (nur für MSFS 2024) veröffentlicht. Die Screenshots zeigen deutliche Verbesserungen gegenüber der Standardszenerie: