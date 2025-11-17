Neue Produkt für X-Plane 12

Gleich drei neue Produkte für X-Plane 12 wurden in den letzten Tagen im simMarket veröffentlicht.

Von JustSim gibt es den Palma de Mallorca Airport (Son Sant Joan, IATA: PMI, ICAO: LEPA) der mit allen Funktionen von X-Plane 12 kompatibel ist:

Wettereffekte

PBR-Materialien

Neue Beleuchtung

3D-Vegetation

Just Flight präsentiert in Zusammenarbeit mit Thranda Design stolz die PA-28-181 Archer III für X-Plane 12.

Nach der Warrior II und den fortlaufenden Modernisierungen unserer Flotte für die Allgemeine Luftfahrt präsentieren wir nun die Archer III für X-Plane 12. Diese hochdetaillierte Simulation der PA-28-181 Archer III wurde vom internen Team von Just Flight nach umfassender praktischer Forschung mit einer realen Archer III, G-CIFY, die auf dem Flugplatz Turweston stationiert ist, entwickelt.

Die PA-28-181 Archer III ist ein viersitziges Kolbenmotorflugzeug mit festem Dreibeinfahrwerk, einem 180 PS starken Vierzylindermotor und einem Festpropeller. Die Mitte der 1990er-Jahre zugelassene Archer III ist eine der neuesten PA28-Varianten, was sich in ihrer stromlinienförmigen Motorhaube und den Bedienelementen im Cockpit widerspiegelt. Mit einer Reisegeschwindigkeit von 118 Knoten und einer Reichweite von fast 500 Meilen ist es ein ideales Flugzeug für Rundflüge und die Flugausbildung.

Seeingsky Inc bringt das SimFly Pad B767 Premium-Panel heraus.

Das SimFly Pad B767 Premium-Panel ist eine erweiterte Funktion der SimFly Pad-App. Mit diesem Panel können Sie verschiedene Tasten und Schalter im Flug X-Plane direkt über das SimFly Pad steuern. Gleichzeitig werden Bilder von den B767-Bildschirmen (z. B. PFD, ND, EICAS) in Echtzeit auf Ihr SimFly Pad gestreamt und angezeigt.