Taogs Hangar arbeitet an der SH-3 Sea-King für MSFS 2024

Während man eigentlich auf Neuigkeiten zur Dauphin SA365 -die definitiv nicht mehr dieses Jahr erscheinen soll – und die Veröffentlichung des nächsten Updates für die OH-6/H500C – das endlich die Karrieremodus-Kompatibilität mit einer eigens entwickelten Sprüheinrichtung bringen soll – wartet, kündigt Taog auf Discord die Entwicklung der Sikorsky SH-3 Sea King für MSFS 2024 an:

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Team mit der Entwicklung eines SH-3 Sea King Hubschrauber-Add-ons für MSFS 2024 begonnen hat.

Dieses Fluggerät stellt einen bedeutenden Fortschritt in puncto Komplexität dar, und wir möchten betonen, dass noch ein langer Weg vor uns liegt. Die Erfahrungen, die wir bei der Entwicklung des OH-6/H500C und des AS365 Dauphin gesammelt haben, geben uns jedoch die nötige Kompetenz und das Selbstvertrauen, ein Projekt dieser Größenordnung anzugehen. Erste Arbeiten an der 3D-Modellierung sind bereits angelaufen, und die ersten Fortschritte sind vielversprechend.

Wir werden Sie über wichtige Meilensteine ​​auf dem Laufenden halten. Bis dahin können Sie sicher sein, dass das Projekt mit großem Engagement, hohen Ansprüchen und Respekt vor dem realen Fluggerät vorangetrieben wird.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und viel Spaß mit den ersten WIP-Visualisierungen.