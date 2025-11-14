Nächstes Update für Azurpoly Sepecat Jaguar angekündigt

Azurpoly kündigt auf Facebook ein weiteres Update der Sepecat Jaguar für MSFS an.

Update & Neue Funktionen

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass nächste Woche ein neues Update für unseren Jaguar erscheint. 🐆

Dieses Update enthält mehrere lang erwartete Funktionen, die sich die Community gewünscht hat, sowie eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen für die Versionen MSFS 2020 und MSFS 2024.

Die markanten Pylone über den Tragflächen sind jetzt für die Variante GR.1 verfügbar und können AIM-9 Sidewinder-Raketen tragen. In MSFS 2024 sind diese Raketen funktionsfähig und können wie die anderen Waffen abgefeuert werden (Marketplace-Nutzer benötigen wie gewohnt unseren Patch für externe Waffen).

Außerdem wurde in MSFS 2024 ein Bremsfallschirm implementiert, der euch hilft, eure Landungen auf kürzeren Landebahnen zu verkürzen. Er verfügt über eine vollständig animierte Auslöse- und Ablösesequenz anstelle eines einfachen „Verschwindens“ und nutzt windgetriebene Bewegung und aerodynamische Bremsung für einen deutlich realistischeren Effekt.

Und damit es authentisch bleibt: Nach dem Abwerfen bleibt der Fallschirm als separates Objekt auf der Landebahn liegen … also lasst bei euren Platzrunden nicht zu viele Souvenirs zurück. Ein Bonus für MSFS 2024: die Lackierung „ACT Demonstrator“ für die XX765. Die Active Control Technology Jaguar war eine modifizierte GR.1-Flugzeugzelle, die für Tests der Fly-by-Wire-Technologie eingesetzt wurde. Die in diesem Programm gewonnenen Erfahrungen flossen später in Flugzeuge wie die EAP und den Eurofighter Typhoon ein.

Die Screenshots sprechen für sich!

