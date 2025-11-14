MSFS 13 November 2025 Development Update

Das größte Neuigkeit ist wohl die Veröffentlichung von Orbx’Jurassic World: Archipelago im MSFS 2024 Marktplatz mit 20% Rabatt. Man spart immerhin 5.60 Euro. Außerdem wurde eine Störung behoben, die Gestern einige Simmer am Start der Simulatoren gehindert hat.

Letzte Woche wurden neue Testversionen für alle Spieler veröffentlicht, die an den Betas für Sim Update 4 und PlayStation 5 des Microsoft Flight Simulator 2024 teilnehmen. Die Versionshinweise finden Sie unter den folgenden Links. Bitte beachten Sie, dass der PS5-Link nur für Teilnehmer der PS5-Beta zugänglich ist.

Versionshinweise für die Sim Update 4 Beta (1.6.23.0) – 7. November 2025

Versionshinweise für die PS5-Beta (1.006.023) – 7. November 2025

Im Marketplace-Bereich ist diese Woche die Veröffentlichung von Jurassic World: Archipelago durch Entwickler Orbx das Highlight! In Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences entstanden und ab sofort im MSFS 2024 In-Sim Marketplace für PC und Xbox erhältlich, ermöglicht das Jurassic World Archipel Flugsimulationsbegeisterten, die fiktiven Costa-Rica-Inseln Isla Nublar, Isla Sorna und den gesamten Muertes-Archipel zu erkunden – Schauplätze der Jurassic World-Filmreihe! Das Add-on Jurassic World: Archipelago enthält außerdem neun verschiedene Dinosaurierarten, darunter Tyrannosaurus Rex und Velociraptor! Zur Feier der Veröffentlichung im Marketplace erhalten Sie zeitlich begrenzt 20 % Rabatt! Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Wir freuen uns außerdem, eine neue Initiative anzukündigen, bei der Mitglieder der Flugsimulations-Community (wie Sie!) lokale Treffen mit anderen Luftfahrtbegeisterten organisieren können. Besuchen Sie die Webseite von Bravo Alpha Romeo (B.A.R.), um mehr darüber zu erfahren, wie Sie ein Treffen der Flugsimulations-Community in Ihrer Nähe veranstalten oder daran teilnehmen können! Das erste Event findet dieses Wochenende in Dublin, Irland, statt und wird vom bekannten MSFS-Content-Creator twotonemurphy organisiert. Details zum Dublin B.A.R.-Event findet ihr in diesem YouTube-Video!

Leider gab es gestern eine technische Störung, die viele Simmer daran hinderte, MSFS (2020) und MSFS 2024 zu starten. Wir gehen davon aus, dass das Problem inzwischen behoben ist. Sollten Sie jedoch weiterhin Probleme beim Starten des Simulators haben (z. B. wenn der Ladebildschirm bei 0 % hängen bleibt), melden Sie sich bitte in diesem Forum-Thread. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und danken allen für ihre Geduld und ihr Verständnis, während unsere Support-Teams an der Wiederherstellung des normalen Betriebs gearbeitet haben.

MSFS-Team

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

Und zum Ende noch der Screenshot Challenge Gewinner der Woche: