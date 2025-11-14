MK Studios veröffentlicht Helsinki Vantaa für MSFS 20/24

MK Studios hat den größten Finnischen Flughafen Helsinki Vantaa EFHK für MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht. Besitzer der vorherigen MSFS und Prepar3d 4/5 Versionen erhalten etwa ein Drittel Nachlass.

Willkommen am Flughafen Helsinki-Vantaa!

Der Flughafen Helsinki-Vantaa (EFHK) ist Finnlands wichtigstes internationales Drehkreuz und der Hauptflughafen der Hauptstadtregion. Er liegt im nahegelegenen Vantaa, wickelt den Großteil des internationalen Flugverkehrs Finnlands ab und verbindet Europa mit Asien und Nordamerika. Damit ist er ein lebendiges und faszinierendes Reiseziel für jeden virtuellen Piloten.

Features: