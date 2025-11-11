Grand Teton National Park zum Vierten

Nationalparks erfreuen sich bei Add-On-Entwicklern immer größerer Beliebtheit, kann der MSFS 2024 hier doch richtig zeigen, was er in der Landschaftsdarstellung kann. Baysim Scenery bringt bereits die vierte Version des Grand Teton Nationalparks heraus, natürlich mit vielen weiteren Objekten erweitert. Zum Preis von 15.50 Euro erhält man ein riesiges Gebiet rund um den Jenny Lake, Besitzer der vorherigen Versionen zahlen nur 6 bis 7 Euro.

Der Grand-Teton-Nationalpark ist ein US-amerikanischer Nationalpark im Nordwesten Wyomings. Mit einer Fläche von rund 125.000 Hektar umfasst der Park die wichtigsten Gipfel der 64 Kilometer langen Teton Range. Er zählt zu den zehn meistbesuchten Nationalparks der USA mit durchschnittlich 2,75 Millionen Besuchern pro Jahr. Der Jenny Lake ist einer der beliebtesten Orte im Grand-Teton-Nationalpark. Am Fuße der Teton Range gelegen, bildet der See das Herzstück des Parks. Vom Ostufer aus bietet sich Besuchern ein herrlicher Blick auf den Teewinot Mountain, den Mount St. John und den Cascade Canyon. Es gibt viele Möglichkeiten, den Jenny Lake zu erkunden: Wandern, eine Bootsfahrt unternehmen, am Ufer verweilen oder das Besucherzentrum besuchen. Parken Sie am Jenny Lake, um alle Bereiche des Parks bequem zu erreichen.

… Landschaftsmerkmale

Über 100 benutzerdefinierte Objekte hinzugefügt Mehr als 30 handgefertigte Objekte hinzugefügt, darunter Besucherzentren, Geschäfte, Parkinformationstafeln und Hinweisschilder Mehrere hundert individuell gestaltete Besucher auf Parkplätzen, in Besucherzentren, Geschäften, auf Wanderwegen und an Bootsanlegestellen platziert Die meisten Parkplätze im Grand-Teton-Nationalpark detailliert modelliert Detaillierte Bootsanlegestellen mit zahlreichen Booten, Fähren, Gebäuden und Besuchern an den südlichen und westlichen Anlegestellen des Jenny Lake Modellierte Brücke über den Snake River und Testbrücken über den Cottonwood Creek Modellierter Eingangsbereich der Jennylake Lodge Eindrucksvolle Nachtsimulation auf allen Parkplätzen und im Besucherzentrum/Shop Detaillierte, handgefertigte 3D-Modelle im Grand-Teton-Nationalpark, darunter: