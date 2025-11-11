Grand Teton National Park zum Vierten

Nationalparks erfreuen sich bei Add-On-Entwicklern immer größerer Beliebtheit, kann der MSFS 2024 hier doch richtig zeigen, was er in der Landschaftsdarstellung kann. Baysim Scenery bringt bereits die vierte Version des Grand Teton Nationalparks heraus, natürlich mit vielen weiteren Objekten erweitert. Zum Preis von 15.50 Euro erhält man ein riesiges Gebiet rund um den Jenny Lake, Besitzer der vorherigen Versionen zahlen nur 6 bis 7 Euro.
Der Grand-Teton-Nationalpark ist ein US-amerikanischer Nationalpark im Nordwesten Wyomings. Mit einer Fläche von rund 125.000 Hektar umfasst der Park die wichtigsten Gipfel der 64 Kilometer langen Teton Range. Er zählt zu den zehn meistbesuchten Nationalparks der USA mit durchschnittlich 2,75 Millionen Besuchern pro Jahr. Der Jenny Lake ist einer der beliebtesten Orte im Grand-Teton-Nationalpark. Am Fuße der Teton Range gelegen, bildet der See das Herzstück des Parks. Vom Ostufer aus bietet sich Besuchern ein herrlicher Blick auf den Teewinot Mountain, den Mount St. John und den Cascade Canyon. Es gibt viele Möglichkeiten, den Jenny Lake zu erkunden: Wandern, eine Bootsfahrt unternehmen, am Ufer verweilen oder das Besucherzentrum besuchen. Parken Sie am Jenny Lake, um alle Bereiche des Parks bequem zu erreichen.
… Landschaftsmerkmale
- Über 100 benutzerdefinierte Objekte hinzugefügt
- Mehr als 30 handgefertigte Objekte hinzugefügt, darunter Besucherzentren, Geschäfte, Parkinformationstafeln und Hinweisschilder
- Mehrere hundert individuell gestaltete Besucher auf Parkplätzen, in Besucherzentren, Geschäften, auf Wanderwegen und an Bootsanlegestellen platziert
- Die meisten Parkplätze im Grand-Teton-Nationalpark detailliert modelliert
- Detaillierte Bootsanlegestellen mit zahlreichen Booten, Fähren, Gebäuden und Besuchern an den südlichen und westlichen Anlegestellen des Jenny Lake
- Modellierte Brücke über den Snake River und Testbrücken über den Cottonwood Creek
- Modellierter Eingangsbereich der Jennylake Lodge
- Eindrucksvolle Nachtsimulation auf allen Parkplätzen und im Besucherzentrum/Shop
- Detaillierte, handgefertigte 3D-Modelle im Grand-Teton-Nationalpark, darunter:
- Graig Thomas Discovery and Visitor Center und Parkplatz (V2)
- Eingangsstation Moose des Grand-Teton-Nationalparks (V2)
- Eingangsstation Moran des Grand-Teton-Nationalparks (V2)
- Schild und Parkplatz am Südeingang des Grand-Teton-Nationalparks (V2)
- Mehrere historische Gebäude und Schilder in Mormon Row, John Moulton Homestead und T.A. Moulton Barn (V2)
- Kapelle der Verklärung (V2)
- Hauptquartier des Grand-Teton-Nationalparks (in Moose, Wyoming), Mitarbeiterunterkünfte und Grand Teton Association (V2)
- Zugang zum Fluss für Flussboote und Anhängerparkplatz (V2)
- Gebäude des US-Postdienstes (V2)
- Einrichtungen des National Park Service (V2)
- Signal Mountain Trail und Aussichtspunkt Jackson Point (V2)
- Gipfel des Signal Mountain (V2)
- Zugang zum Fluss an der Deadmans Bar Road und Bootsparkplatz (V2)
- Ausgangspunkt des Pacific Rocks Trail (V2)
- Erweiterter Jenny Lake Store (V2)
- Besucherzentrum Jenny Lake – Parktoilette
- Müllcontainer im Park – Aussichtspunkt Snake River
- Ausgangspunkt des Taggart Lake Trail – Picknickplatz Cottonwood Creek
- Ausfahrt Teton Point – Ausfahrt Glacier View – Aussichtspunkt Blacktail Ponds
- Ausgangspunkt des Blacktail Butte Trail
- Manges Cabin/Elbo Ranch
- Cascade Canyon Aussichtspunkt
- Parkplatz String Lake und Umgebung
- Ausgangspunkt Leigh Lake
- Aussichtspunkt Mountain View