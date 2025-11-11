Aerosoft A340-600 Pro Dev Update! Teil 3

Aerosoft hat auf Youtube den dritten Teil des A340-600 Pro Dev Updates mit Rafi von Aerosoft und Torsten von Toliss veröffentlicht. Leider nur in Englischer Sprache, Untertitel oder automatische Synchonisation in Deutsch gibt es bisher nicht.

Dieses letzte Entwicklungsupdate für die Aerosoft A340-600 Pro bietet einen tiefen Einblick in die komplexen Hydraulik- und Luftsysteme des Flugzeugs. Die Entwickler erläutern die Feinheiten der realistischen Simulation von Triebwerksverhalten und Zapfluftverteilung. Entdecken Sie die erweiterten EFB-Funktionen, darunter Situationsspeicherung und Navigraph-Integration.

Die ersten beiden Teile sind ebenfalls auf YouTube verfügbar: