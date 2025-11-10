Rara-Avis Sims veröffentlicht Zippy Sport für MSFS 2024

Rara-Avis Sims hat die aus dem MSFS 2020 bekannte Zippy Sport jetzt auch für den MSFS 2024 veröffentlicht. Besitzer der vorherigen Version zahlen nur rund 7 Euro statt 19 Euro für die neue Version.
Ed Fisher entwarf die Zippy Sport, die 1983 als Teilnehmer des Dupont/Western Flyer-Designwettbewerbs offiziell vorgestellt und von Fishercraft vertrieben wurde.
Die Zippy Sport für MSFS bietet mehr Polygone und Details als die von mir entwickelte Freeware-Version für FSX, um dem Detailgrad des neuen Simulators gerecht zu werden. Die Pilotenposition sorgt für hervorragende Sicht und macht die Zippy Sport zum idealen Flugzeug für die Welt des Microsoft Flight Simulator.
Die Zippy Sport ist kunstflugtauglich und erreicht niedrige Start- und Landegeschwindigkeiten. Bei Vollgas kann sie 115 Knoten fliegen.
Produktmerkmale:
- Nur für Microsoft Flight Simulator 2024
- PBR-Texturen
- Erweiterte 3D-Propellerunschärfe
- Detailliertes 3D-Modell
- Unterstützt MSFS 2024-Avatarpiloten
- 3D-Instrumente
- 3D-Flügelrippen
- Benutzerdefinierte Kamerapositionen
- Vereisungseffekt der Windschutzscheibe
- Benutzerdefinierte Animationen Zehn Lackierungen (sieben davon fiktiv)
- Benutzerdefinierte Plexiglas-Textur
- Benutzerdefinierte Aufkleber
- Reifenrauch- und Staubeffekte
- Benutzerdefinierte Türanimation (Tür bleibt beim Einsteigen geöffnet)
- Vibrationsanimation
- Animierte Fahrwerksaufhängung
- Verwendet Standard-MSFS-2024-Glasinstrumente
- Regeneffekte auf der Windschutzscheibe
- Vor- und Nachflugkontrollen (mit zuschaltbarer Pitot-Abdeckung, Radkeilen usw.)
- Progressive Verschmutzung
- EFB (Electronic Flight Bag)
- AvShadz (Fenstertönung)
- Aktualisiertes Flugmodell
- Aktualisierte Texturen mit mehr Details und Tiefe
- Aktualisiert auf die Verwendung nativer MSFS-2024-Materialien
- Neue benutzerdefinierte Checklisten
- Neue VW-betriebene Variante
- Neue ROTAX-Motorgeräusche
- Neue Bump-Maps für Flügelrippen und Stoffnähte
- Neue Steuerknüppelsperre (bei angebrachten Radkeilen)
- Neue 3D-Schrauben
- Neue Hitzeunschärfe-Effekte für den Auspuff
- Neuer abnehmbarer Tankdeckel (mit Befüllmöglichkeit)
- Neues 3D-Modell der ROTAX-Frontpartie
- Neue 3D-Modelle der Scheibenbremsen (Animation und Vorflugkontrollen)
- Neue Zwischenablage mit Benutzeroptionen
- Neue Spinner-Optionen