Rara-Avis Sims veröffentlicht Zippy Sport für MSFS 2024

Rara-Avis Sims hat die aus dem MSFS 2020 bekannte Zippy Sport jetzt auch für den MSFS 2024 veröffentlicht. Besitzer der vorherigen Version zahlen nur rund 7 Euro statt 19 Euro für die neue Version.

Ed Fisher entwarf die Zippy Sport, die 1983 als Teilnehmer des Dupont/Western Flyer-Designwettbewerbs offiziell vorgestellt und von Fishercraft vertrieben wurde.

Die Zippy Sport für MSFS bietet mehr Polygone und Details als die von mir entwickelte Freeware-Version für FSX, um dem Detailgrad des neuen Simulators gerecht zu werden. Die Pilotenposition sorgt für hervorragende Sicht und macht die Zippy Sport zum idealen Flugzeug für die Welt des Microsoft Flight Simulator.

Die Zippy Sport ist kunstflugtauglich und erreicht niedrige Start- und Landegeschwindigkeiten. Bei Vollgas kann sie 115 Knoten fliegen.

Produktmerkmale: