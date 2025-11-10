FSS E-Jets Neuigkeiten

Flightsim Studio hat im Newsblog neue Informationen über die in Entwicklung befindlichen E-Jets veröffentlicht:

Status-Update

Unsere E-Jets-Version mit dem brandneuen, maßgeschneiderten FMS befindet sich seit fast drei Monaten in der Testphase – und seitdem hat sich viel getan. Heute möchten wir Ihnen einen kurzen Blick hinter die Kulissen und einen Ausblick auf die nächsten Schritte geben.

Um Ihnen einen Eindruck vom Umfang des Projekts zu vermitteln, hier einige Fakten der letzten drei Monate:

Mehr als 88 verschiedene Tester haben die neue Version geflogen.

Rund 2.000 Flugsitzungen wurden aufgezeichnet – das sind etwa 22 Flüge pro Tag!

64 individuelle Fehlerberichte von Testern wurden protokolliert.

350 Codeänderungen wurden vorgenommen – etwa 4 Updates pro Tag!

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Tester für ihren unglaublichen Einsatz und ihr Engagement.

Wie sieht der aktuelle Stand aus?

Zunächst einmal: Das Flugzeug ist im Normalbetrieb voll flugfähig! Alle wichtigen FMS-Seiten sind eingerichtet, LNAV funktioniert einwandfrei (selbst bei den extremen Seitenwinden von 50 Knoten über Großbritannien in letzter Zeit!), und VNAV ist bereits implementiert.

Eine der größten Herausforderungen war die Integration der Navigraph-Navigationsdaten, die einige Regressionsfehler verursachte. Beispielsweise mussten wir die gesamte ILS-Anfluglogik von Grund auf neu entwickeln – sie läuft jetzt aber absolut stabil.

Dank detaillierter Tests konnten wir außerdem viele Probleme mit SIDs und STARs beheben, insbesondere knifflige Fälle wie „Kurs-zu-Höhe“-Wegpunkte und andere nicht standardmäßige Verfahren.

Selbst die Direct-To-Funktion funktioniert jetzt recht gut, nur noch wenige kleine Macken sind vorhanden.

Hier ist das Feedback unserer Tester zu unserem neuesten Build:

Was fehlt also noch, bevor Sie es ausprobieren können?

Hauptsächlich die vertikalen Autopilotmodi, die das Flugzeug den vertikalen Pfaden folgen lassen.

Bisher haben wir den Standard-MSFS-Autopiloten verwendet, der einwandfrei funktionierte – aber mit dem neuen CFMS mussten wir den LNAV-Teil komplett neu entwickeln. Das ist bereits erledigt.

Die vertikalen Flugmodi sind allerdings noch nicht vollständig fertiggestellt, was bedeutet, dass der Autopilot manchmal nicht korrekt funktioniert – insbesondere bei RNAV-Anflügen, wo Präzision entscheidend ist.

Wie geht es weiter?

Wir laden demnächst weitere 100 Tester ein. Behalten Sie daher Ihre E-Mails im Auge. Sollten Sie innerhalb von 7 Tagen keine Einladung erhalten, seien Sie bitte nicht enttäuscht – lesen Sie einfach weiter!

Wenn der Autopilot bis Dezember stabil läuft, planen wir, eine experimentelle Version für alle zu veröffentlichen.

Diese Version wird noch einige Einschränkungen aufweisen – beispielsweise funktionieren bestimmte Sounds (wie die TO CONFIG-Prüfung) noch nicht, da wir die Soundlogik noch von JavaScript nach WASM portieren. Der Leistungsrechner im EFB ist ebenfalls noch nicht verfügbar, da er an das alte MCDU-System gebunden war. Dennoch macht diese Version schon jetzt deutlich mehr Spaß als die alte.

Wann erscheint Version 1.0?

Es gibt noch viel zu tun – daher können wir Ihnen noch kein Veröffentlichungsdatum nennen.

Am wichtigsten ist uns, dass Sie alle so schnell wie möglich eine deutlich verbesserte Version erhalten – egal, wie wir sie am Ende nennen werden.