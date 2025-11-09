MK Studios gibt Einblick in neue Projekte und Updates für MSFS

MK Studios meldet sich nach einer ruhigeren Phase mit einem umfangreichen Projekt-Update zurück. Das Team arbeitet derzeit an mehreren Flughäfen und bereitet zugleich die Kompatibilität mit dem kommenden Microsoft Flight Simulator 2024 vor. Im Fokus stehen nicht nur neue Destinationen, sondern auch Verbesserungen bestehender Szenerien.
Beta-Start für Helsinki und neue Ansichten bald
Die Umsetzung des Flughafens Helsinki befindet sich ab sofort in der Betaphase. Nach Angaben von MK Studios ist der Release für MSFS innerhalb der nächsten sieben bis zehn Tage geplant. Die aktuell laufende NDA (Vertraulichkeitsvereinbarung) soll in Kürze aufgehoben werden, sodass in den kommenden Tagen mit neuen Screenshots und Livestreams zu rechnen ist.
Rovaniemi-Update für Dezember und weitere Projekte in Sicht
Finland-Fans können sich auf den überarbeiteten Flughafen Rovaniemi freuen, der nach aktuellen Planungen im Dezember veröffentlicht wird. Hier dürfen sich Nutzer auf Verbesserungen und aktuelle Anpassungen freuen. Auch Rom ist weiter auf Kurs: Die Modellausgaben haben begonnen und der Schub in die Betaphase soll noch bis Ende November erfolgen.
Vagar, Porto, Fuerteventura und Keflavik
Vagar erhält im Januar eine umfassend überarbeitete Version, inklusive aktualisierter Satellitenbilder, überarbeiteter Geländemodelle, neuer Gebäude, Sehenswürdigkeiten (POIs) sowie eines modernisierten Vorfeldlayouts mit zusätzlichem Parkplatz.
Des Weiteren hat MK Studios angekündigt, die Flughäfen Porto und Fuerteventura im Frühjahr oder Sommer 2026 grundlegend zu erneuern. Auch auf Keflavik steht ein Update an, wobei das Team auf die Unterstützung der Community setzt und nach aktuellen Fotos des neuen Terminals sucht.
Die jüngsten Planungen unterstreichen, dass MK Studios auch in den kommenden Monaten und mit Blick auf MSFS 2024 viele neue Inhalte und r