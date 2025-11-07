Update V1.0.3 für iniBuilds A340-300 veröffentlicht

MattY schreibt im Inibuilds-Forum:
Hallo zusammen!
Zunächst einmal freuen wir uns riesig über die positive Resonanz der Community auf die Veröffentlichung unseres A340-Flugzeugs. Es war unglaublich erfreulich, das Feedback und die Begeisterung für die Grafik, die Systemtreue und die Leistungsverbesserungen zu sehen – wir haben damit einen neuen Standard für die Leistung von Verkehrsflugzeugen im Microsoft Flight Simulator gesetzt.
Hinter den Kulissen haben unsere Teams die Tools weiter verfeinert und neue Techniken eingeführt, die den A340-Flugzeug erst möglich gemacht haben. Viele dieser Verbesserungen werden wir schon bald auch im A350-Flugzeug implementieren.
In Version 1.0.3 des A340-Flugzeugs haben wir uns darauf konzentriert, wichtiges Feedback aus der Community umzusetzen, das uns bereits vor der Veröffentlichung erreicht hat. Aufgrund unseres ursprünglichen Zeitplans und anderer Verpflichtungen konnten einige dieser Anpassungen zwar nicht in die Startversion aufgenommen werden, wir haben uns aber die Zeit genommen, Bereiche wie die Tragflächen und das Hauptfahrwerk sorgfältig zu überprüfen und zu optimieren, um sicherzustellen, dass alles so aussieht und sich so verhält, wie es soll.
Genug der Vorrede – kommen wir nun zu den Details, wegen denen Sie hier sind.
Dieses Update kann über den In-Game-Marktplatz heruntergeladen werden.
Grafik-Updates
Schon vor der Veröffentlichung war uns bewusst, dass bestimmte Aspekte der Flügelgeometrie des A340 bei detailverliebten Community-Mitgliedern für Diskussionen gesorgt hatten.
Unser Grafikteam untersuchte daraufhin die Ursachen dieser Unstimmigkeiten und stellte schnell fest, dass unsere ursprünglichen Flügellayouts und Referenzdaten Verzerrungen aufwiesen. Nach Rücksprache mit unseren Partnern erstellten wir neue Referenzen und überarbeiteten unsere 3D-Modelle präzise. Anschließend überprüften wir sie anhand technischer Zeichnungen, um sicherzustellen, dass wir diesmal alles richtig machen.
Wie so oft hat die Korrektur einer Komponente Folgewirkungen an anderer Stelle. In diesem Fall erforderten die Anpassungen am Flügel eine vollständige Überarbeitung des Hauptfahrwerks, einschließlich einer kompletten Neukalibrierung der Radneigung und -positionierung, um alles an die aktualisierten Daten anzupassen.
Dieses Update behebt rund 30 Einzel- und Mehrfachfehler in Bezug auf die Genauigkeit der Tragflächen und des Hauptfahrwerks. Wir hoffen, dass alle, die ein Auge fürs Detail haben (ja, ihr wisst, wer gemeint ist), die Verbesserungen zu schätzen wissen und freuen uns auf euer Feedback.
Bitte beachtet, dass aufgrund dieser Änderungen alle auf Aufklebern basierenden Lackierungen aktualisiert werden müssen. Das bedeutet, dass für alle Lackierungen, die ihr über den iniManager bezogen habt, am Veröffentlichungstag Updates verfügbar sein werden, einschließlich der Lackierungspakete im Marketplace für Xbox-Nutzer.
Es ist wichtig zu erwähnen, dass größere Änderungen oder strukturelle Überarbeitungen, wie beispielsweise an Flügel und Hauptfahrwerk in Version 1.0.3, nicht so schnell erfolgen werden, um eventuelle Unstimmigkeiten aufgrund von Feedback und internen Tests zu beheben. Umfangreiche Überarbeitungen erfordern viel Zeit und Ressourcen und involvieren oft Teams für Texturen, Modelle, Animationen, Lackierungen und Integration, die bereits an anderen Projekten arbeiten.
Neben den größeren Änderungen wurden einige Fehler aufgrund von internem und Community-Feedback behoben. Die Details dazu finden Sie im Changelog.
Systemaktualisierungen
Dieses Update ist systemseitig eher kurz, das nächste hingegen wird bereits deutlich mehr Verbesserungen und neue Funktionen beinhalten. Hier ist vorerst ein kurzer Überblick über die Neuerungen und Verbesserungen in Version 1.0.3.
Aktualisierung des Flugmodells für die Fahrwerkskompression
Parallel zu den Grafikaktualisierungen der Fahrwerks- und Reifenkompression wurde das Flugmodell verfeinert, um das Verhalten der Gewichtsverteilung auf den Rädern und die Kompressionseigenschaften des Fahrwerks genauer zu simulieren.
Konstante Machzahl hinzugefügt
Eine neue Funktion zur konstanten Machzahl wurde im FMGS eingeführt. Dieser Modus ermöglicht es dem A340-Flugzeug, eine feste Machzahl beizubehalten, anstatt sich auf variable Reisegeschwindigkeiten basierend auf einem Kostenindex zu verlassen. Dies ist besonders nützlich beim Betrieb in Umgebungen mit festgelegten Verfahren, wie beispielsweise im nordatlantischen Höhenluftraum.
Allgemeine Fehlerbehebungen
Eine Reihe visueller und logischer Unstimmigkeiten im FMGS und DCDU wurden behoben, wodurch die Gesamtgenauigkeit des Systems verbessert wurde. Zudem wurden kleinere Aktualisierungen an den VNAV-Berechnungen vorgenommen, die für gleichmäßigere und konsistentere Flugwegvorhersagen sorgen.
All dies bildet die Grundlage für weitere, umfangreichere Systemaktualisierungen, die in Kürze folgen werden. Dazu gehören umfassendere Verfeinerungen des Flugmodells, erweiterte Avionikfunktionen wie die AOC/ATC-Integration sowie eine erweiterte WINWING-Unterstützung, die für die nächste Version geplant sind.
Vielen Dank an alle, die Teil dieser Reise mit dem A340-Airliner sind. Wir freuen uns darauf, Sie bald virtuell am Himmel zu sehen!
Die vollständige, ewig lange, Liste aller Änderungen sind am Ende des Forenbeitrags zu finden.