Neuerscheinungen der Woche: Die spannendsten Add-ons für Flugsimulatoren

Ob spektakuläre Heli-Landeplätze, neue Ziele für Airliner oder Naturwunder in der Schweiz – diese Woche bringt frischen Schwung für alle

Viel Spaß beim Entdecken, Durchstarten und Welt-Erkunden! Ich stelle euch die spannendsten Neuerscheinungen aus der Szene vor – von spektakulären Airports über kultige Helikopterlandeplätze bis hin zu innovativen Tools, mit denen der Sim noch mehr Spaß macht.

Das Heli Pack bringt eine Vielzahl detailreicher Heliports in die Metropolregion Paris. Ob Krankenhäuser, Hotels oder spezielle Aussichtspunkte – mit diesen neuen Landeplätzen wird Paris für Helikopterfans zur spannenden Spielwiese für kurze City-Flüge und knifflige Anflüge.

KLIT Clinton National Airport (MSFS2020) – Propair Flight Ltd.

Der internationale Flughafen in Little Rock, Arkansas, wurde detailreich nachgebildet: Realistische Terminals, originalgetreue Runways und Taxiways sowie eine atmosphärische Beleuchtung vermitteln echtes US-Fliegerfeeling. Features wie dynamische Umgebungen und individuelle 3D-Objekte runden das Erlebnis ab.

Der Jacinto Lara International Airport in Venezuela beeindruckt durch realistische Gestaltung, moderne Terminals und originalgetreue Nachbildung der Infrastruktur. Mit sorgfältig gestalteten Texturen und dynamischer Beleuchtung bietet sich hier ein authentisches Südamerika-Feeling für jede Flugsimulation.

Die beiden Add-ons fügen dem Schweizer Alpenraum dutzende neue Wasserfälle hinzu – die meisten davon basierend auf realen Vorbildern. VFR-Piloten erwartet durch animierte Effekte und spektakuläre Locations ein neues Level an Szenerie-Erlebnis.

Dieses Modell des russischen Stealth-Jets überzeugt durch originalgetreue Umsetzung, präzises 3D-Cockpit, zahlreiche Systemfunktionen und hohe Flight-Performance. Perfekt für alle, die sich nach Geschwindigkeit und technischer Finesse sehnen.

Mit dem FlyBuild314 CDU Screen können Nutzer das komplette FMC der beliebten PMDG 737 komfortabel auf ein separates Display auslagern. Das spart Zeit, entlastet den Simulations-PC und macht alle FMC-Eingaben so einfach wie nie.

Der russische Mega-Airport Pulkovo kommt mit hochaufgelösten Texturen, genauer Nachbildung der Terminals, speziellen Nachtbeleuchtungen und vollständiger XP12-Kompatibilität daher. Osteuropa-Flair garantiert – inklusive lebendigem Airport-Alltag.

Mitten auf Lewis and Harris gelegen, sorgt dieser atmosphärische Regionalflughafen im Nordwesten Schottlands für frischen Wind auf euren Strecken. Authentische Szenerie, spezifische Gebäude und naturgetreue Vegetation laden zur Entdeckung der rauen Hebriden ein.

Dieser liebevoll umgesetzte Airport in der Normandie wartet mit realistischen Gebäuden, detaillierter Nachtbeleuchtung und einer riesigen Portion französischem Flair auf. Ideal für kleine und mittlere Flüge quer durch Frankreich.