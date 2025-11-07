MSFS 06 November 2025 Development Update

Das Übliche:

Die öffentliche Beta-Testphase für Sim Update 4 und die PlayStation 5-Version des Microsoft Flight Simulator 2024 läuft weiter. Seit unserem letzten wöchentlichen Entwicklungs-Update wurden mehrere neue Testversionen veröffentlicht. Die Versionshinweise finden Sie unter den folgenden Links. Bitte beachten Sie, dass die PS5-Links nur für Teilnehmer der PS5-Beta zugänglich sind.

Versionshinweise für Sim Update 4 Beta (1.6.21.0) – 31. Oktober 2025

Versionshinweise für Sim Update 4 Beta (1.6.22.0) – 5. November 2025

Versionshinweise für die PS5-Beta (1.006.021) – 31. Oktober 2025

Versionshinweise für die PS5-Beta (1.006.022) – 5. November 2025

Wie immer ermutigen wir alle Beta-Teilnehmer, sich an den Forendiskussionen zu beteiligen, Fehlerberichte einzureichen und an den Forenumfragen teilzunehmen. Euer Feedback wird regelmäßig vom Entwicklerteam ausgewertet und ist für uns unglaublich wertvoll, da wir SU4 und die PS5-Version kontinuierlich verbessern.

Sim Update 4 Beta-Forum

PS5 Beta-Forum

Über den aktuellen Stand der Bugfixes, Wunschlisten und Marketplaceänderungen kann man sich hier informieren.

