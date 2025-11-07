Just Flight Fokker F70/F100 Development Update

Martyn – Just Flight (Head of Development) hat auf der Website von Just Flight folgendes geschrieben:
Es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal Neuigkeiten zur F70/F100 Professional veröffentlicht haben. Verständlicherweise haben sich viele von Ihnen gefragt, warum das Flugzeug noch nicht erschienen ist, da es bereits im Sommer so umfangreich und optisch beeindruckend war.
Ich verstehe, dass die fehlenden Neuigkeiten, insbesondere angesichts der zahlreichen Upgrades für unsere bestehenden Flugzeuge, zu Spekulationen über den Entwicklungsfortschritt geführt haben. Wir waren in unserer Entwicklungsarbeit stets offen und transparent und haben uns direkt mit Ihnen allen in der Community ausgetauscht. Doch manchmal gestaltet sich das in den späteren Entwicklungsphasen schwierig, wenn die unvermeidlichen Fragen nach einem Veröffentlichungstermin aufkommen, obwohl wir selbst noch keine genaue Antwort kennen. Auch wenn dies den Eindruck erwecken mag, die Entwicklung sei ins Stocken geraten, ist das keineswegs der Fall. Daher möchte ich die Situation genauer erläutern.
Die Entwicklungsarbeiten, die bereits 2022 mit der Erstellung von Grafiken für FSX/P3D begannen, nahmen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 im MSFS richtig Fahrt auf und wurden in den darauffolgenden zwei Jahren kontinuierlich fortgesetzt. Wie viele langjährige Simmer wissen, dauern komplexe Verkehrsflugzeugprojekte in der Regel mehrere Jahre – eine gefühlte Ewigkeit für Sie und uns! Mit der Veröffentlichung von RJ Professional vor einem Jahr rückte das F70/100-Projekt in den Mittelpunkt der Entwicklungsarbeit, und seitdem wird intensiv daran gearbeitet.
Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Entwicklungsprozess für unser Team eine steile Lernkurve darstellte. Angefangen bei den vergleichsweise einfachen PA-28 über Militärflugzeuge bis hin zu Verkehrsflugzeugen wie der 146, F28 und RJ haben wir unsere Erfahrung stetig erweitert und uns immer komplexeren Flugzeugen gewidmet. Die F70 und F100 mit ihrer hochintegrierten und automatisierten Avionik, vergleichbar mit moderneren Airbus- und Boeing-Flugzeugen, waren mit Abstand unser bisher größter Sprung.
Seit letztem Monat sind die F70 und F100 in MSFS 2020 und 2024 voll funktionsfähig. Die Beta-Tests laufen bereits seit mehreren Monaten. Nach der Integration des kompletten Soundpakets in dieser Woche, das zweifellos genauso fantastisch klingen wird wie unsere vorherigen MSFS-Flugzeuge, konzentrieren wir uns nun auf die Fertigstellung des automatischen Flugsystems und des FMS. Dies ist mit Abstand der komplexeste Aspekt des Flugzeugs. Unsere Programmierer haben Monate damit verbracht, diese Systeme zu optimieren und feinabzustimmen, insbesondere um die Autopilotmodi NAV (LNAV) und PROF (VNAV) harmonisch mit dem Autothrottle und dem FMS zu verbinden. Wie bei einem modernen Airbus oder einer Boeing sind dies essenzielle Systeme für den realistischen Flugbetrieb, und hier können wir keine Kompromisse eingehen.
Ich bin überzeugt, dass wir, wie auch bei unseren anderen Flugzeugen, die F70 und F100 auch in Zukunft weiter perfektionieren und verbessern werden. Gleichzeitig müssen wir aber auch unsere gewohnt hohen Standards für den Release-Tag beibehalten und ein qualitativ hochwertiges, realistisches und immersives Produkt liefern, selbst wenn dies eine Verzögerung und Enttäuschung für diejenigen unter Ihnen bedeutet, die es kaum erwarten können, die Flugzeuge endlich zu spielen.
Wir machen jede Woche große Fortschritte beim automatischen Flugsystem und dem FMS. Jeder Build bringt wichtige Verbesserungen und führt uns näher an die Veröffentlichung heran. Aufgrund der Komplexität und des Zeitaufwands dieser Arbeiten können wir zwar noch kein Veröffentlichungsdatum nennen, aber wir nähern uns diesem Punkt endlich. Das Team arbeitet fleißig an zahlreichen Videos, die die vielen Funktionen präsentieren, und wir werden diese in Kürze mit Ihnen teilen.
Während sich das F70- und F100-Team auf all diese wichtigen Arbeiten konzentriert hat, hatten wir auch ein unglaublich arbeitsreiches Jahr, in dem wir alle zehn unserer bestehenden MSFS 2020-Flugzeuge auf MSFS 2024 portiert und die Gelegenheit genutzt haben, sie für beide Plattformen umfassend zu verbessern. Dieses einjährige Projekt findet Ende dieses Monats mit der Veröffentlichung von 146 Professional v2.4 seinen Abschluss – einem weiteren umfangreichen kostenlosen Upgrade, das native Kompatibilität mit MSFS 2024 bietet.
Auch die Entwicklung des A300B4, unseres anderen mit Spannung erwarteten Flugzeugs für MSFS, hat im Laufe des Jahres 2025 sehr gute Fortschritte gemacht. Die Grafiken für Cockpit und Kabineninnenausstattung sind nun fertiggestellt, und die Grafiken für das Exterieur sowie die Systemprogrammierung befinden sich in der Endphase der Entwicklung. Wir werden Ihnen in Kürze weitere Neuigkeiten zu diesem Projekt präsentieren.
Daher möchte ich mich bei allen F70- und F100-Fans für die lange Wartezeit auf die Veröffentlichungen und die jüngsten Informationslücken entschuldigen und Ihnen versichern, dass sich das Warten gelohnt hat. Wir sind uns sicher, dass dies unsere bisher besten Flugzeuge sein werden, und wir freuen uns darauf, Ihnen die kommenden Vorschauvideos präsentieren zu können.