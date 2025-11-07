Got Friends Mietoptionen im MSFS 2024 Marketplace verfügbar

Wie im Juli 2025 bereits angekündigt, sind die Mietoptionen im, MSFS 2024 Marketplace jetzt endlich verfügbar. Got Friends schreibt dazu auf Discord:

Wie versprochen, wird unsere Mietpreisgestaltung eingeführt…

Heute sind die meisten unserer Produkte auf dem MSFS 2024 Marketplace zur Miete verfügbar. Wir entschuldigen uns für die unerwartete Verzögerung gegenüber unserer vorherigen Ankündigung. Microsoft hatte die Mietverfügbarkeit für längere Zeit ausgesetzt. In der kommenden Woche sollten jedoch auch die restlichen Produkte zur Miete verfügbar sein.

Zur Erinnerung: Hier ist unsere angekündigte Preisgestaltung. Um die Sache zukünftig zu vereinfachen, gelten für alle Produkte die gleiche Struktur und Preisgestaltung. So wissen Sie immer, was Sie erwartet.

1-Tages-Miete – Kostenlose Testversion (0,00 €):

Jeder erhält einen Tag lang jedes Flugzeug kostenlos. Nutzen Sie die Gelegenheit, das volle Erlebnis unverbindlich zu erkunden. Manchmal reicht ein einziger Flug, um zu wissen, ob es das Richtige für Sie ist.

3-Tages-Miete – 0,99 €:

Dieses Angebot liegt uns besonders am Herzen. Nicht jeder kann sich einen sofortigen Kauf leisten, und das ist völlig in Ordnung. Das Leben ist teuer. Mit dieser Option möchten wir Ihnen ermöglichen, das Flugzeug entspannter und ausgiebiger zu testen. Ein Wochenendflug muss nicht teuer sein – und wenn er Ihnen später bei Ihrer Entscheidung hilft, haben wir unser Ziel erreicht.

7-Tage-Miete – 50 % Rabatt auf den regulären Preis:

Für alle, die sich fast für den Kauf entschieden haben, bietet diese Option eine ganze Woche Zugriff. Und wenn Sie sich innerhalb von sieben Tagen nach Mietende für den Kauf entscheiden, verrechnet Microsoft die Mietkosten automatisch mit Ihrem Kaufpreis. Kein Geldverlust. Kein Stress.

Falls Sie sich fragen, warum es die 7-Tage-Miete gibt, obwohl wiederholte 3-Tage-Mieten günstiger erscheinen, liegt das an der Art und Weise, wie Microsoft die Mietgutschrift anrechnet. Nur Ihre letzte Miete zählt für den Kaufpreis, und mit der 7-Tage-Miete erhalten Sie die höchste Gutschrift. Es geht nicht nur um mehr Zeit – es soll Ihnen den Kauf erleichtern, ohne dass Sie bereits investiertes Geld verlieren. Die 1-Tage-Miete ist ideal, um etwas Neues auszuprobieren. Mit der 3-Tage-Miete bleibt das Flugzeug für jeden erschwinglich, unabhängig von Ihrer finanziellen Situation. Die 7-Tage-Miete ist für den Fall gedacht, dass Sie sich fast endgültig festlegen wollen und es sich lohnen soll.