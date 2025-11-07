Chengdu Scenery Pro von SYLM Sim Studio: Authentische Stadtkulisse für MSFS 2020/2024



Die neue „Chengdu Scenery Pro“ von SYLM Sim Studio bringt mit beeindruckender Detailtreue die dynamische Metropole Chengdu in den Microsoft Flight Simulator 2020 und 2024. Dieses Add-on modelliert die Innenstadt, berühmte Wahrzeichen und charakteristische Hochhauslandschaften auf eine Weise, die die Atmosphäre und das Flair dieser bedeutenden chinesischen Stadt spürbar macht. Der Entwickler setzt auf hochaufgelöste Texturen, realistische Nachtbeleuchtung sowie eine authentische Darstellung des Stadtbilds und liefert damit eine hochwertige und immersive Umgebung, die das Fliegen rund um Chengdu zu einem besonderen Erlebnis macht.

Besonders reizvoll wird das Gesamtbild durch die nahtlose Kombination mit der bereits erhältlichen Flughafen-Szenerie von DominicDesignTeam, die den internationalen Airport Chengdu Shuangliu (ZUUU) mit ebenso viel Liebe zum Detail nachbildet. Während dieses Add-on die akkurate Umsetzung eines der größten Flughäfen Chinas bietet, ergänzt die Stadtszenerie von SYLM Sim Studio das Areal mit einer glaubhaften Skyline und typischen Stadtvierteln. Die beiden Produkte harmonieren ideal, sodass Anflug, Abflug und Überflüge der Stadt ein überzeugendes und realistisches Bild ergeben – gerade auch für VFR-Piloten, die Wert auf das visuelle Erlebnis legen.

Chengdu selbst zählt mit seinen rund 16 Millionen Einwohnern zu den größten und wichtigsten Städten Chinas. Die Hauptstadt der Provinz Sichuan hat sich international vor allem als Zentrum für Hochtechnologie, Forschung und Industrie einen Namen gemacht und ist zudem als „Heimat der Pandas“ weltweit bekannt. Vielfältige Kulturgüter, herausragende Kulinarik – allen voran der berühmte Sichuan Hotpot – und zahlreiche Universitäten prägen das Stadtbild ebenso wie die moderne Architektur. Als eines der wichtigsten Luftfahrt-Drehkreuze Westchinas ist Chengdu nicht nur ein Magnet für internationale Unternehmen, sondern auch für Millionen Touristen aus aller Welt.

Mit der „Chengdu Scenery Pro“ erscheint eine gelungene Szenerieerweiterung, die das virtuelle China spürbar bereichert und gemeinsam mit dem Airport-Add-on ein stimmiges, atmosphärisch dichtes Gesamtpaket für Simulations-Fans bietet. Wer auf der Suche nach authentischen Asien-Erlebnissen im Flugsimulator ist, findet hier eine perfekte Kulisse zur Entdeckung einer aufstrebenden Weltstadt.