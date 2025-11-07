Boeing, PMDG und MSFS: Die (geheime) Kooperation hinter dem Virtual Training?

Boeings Virtual Airplane ist ein neu vorgestelltes, cloudbasiertes Trainingswerkzeug, das auf digitale Interaktivität und Flexibilität für die Pilotenausbildung setzt. Mit der jetzt veröffentlichten Produktlinie, offiziell als Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT) bekannt, können Nutzerinnen und Nutzer sämtliche Systembereiche, Standardabläufe und Checklisten der Boeing 737 MAX auf verschiedenen Endgeräten – darunter iPads und konventionelle Computer – erleben und einüben. Zukünftig sollen weitere Boeing-Modelle integriert werden. Durch die Realitätsnähe des simulierten Cockpits und der Arbeitsabläufe lässt sich professionelles Training ortsunabhängig durchführen und auch seltene Szenarien können risikolos geübt werden.

Technologische Hintergründe und Bezug zur Flugsimulation

Laut Boeing-Pressemitteilung von November 2025 ist Microsoft offizieller Partner bei der technischen Umsetzung. Die Virtual Airplane nutzt dafür Technologien aus dem Microsoft-Ökosystem, was sich besonders in der hochwertigen 3D-Grafik und Bedienlogik zeigt – Elemente, die für viele an die Präsentation moderner Flugsimulatoren wie den Microsoft Flight Simulator (MSFS) erinnern. Zwar wurde von Boeing keine direkte Nutzung des MSFS als Basis bestätigt, aber die Integration von Microsoft-Lösungen ist offiziell. Durch die Cloud-Lösung samt browserbasierter Zugänglichkeit ist das Training flexibel skalierbar.

Diskussionen zur Rolle von PMDG

Rund um das Gesamtprojekt gibt es intensive Diskussionen bezüglich einer potenziellen Beteiligung von PMDG, dem renommierten Anbieter professioneller Add-ons für Flugsimulationen. Die Community verweist in Foren und auf Newsportalen auf eine mögliche Beteiligung von PMDG, da etwa deren 737 MAX für den Microsoft Flight Simulator als besonders detailgetreu und technisch ausgereift gilt. Auch gibt es Hinweise, dass PMDG ein laufendes Projekt für einen namentlich nicht genannten Unternehmenskunden betreut – eine Verbindung zur Boeing Virtual Airplane liegt nahe, wurde jedoch von keiner Seite konkret bestätigt. Der Austausch von Know-how zwischen Boeing, Microsoft und PMDG wird in der Community weiter analysiert, etwa anhand von Videodetails, Cockpit-Darstellung und Entwicklungsaussagen.

Die Community-Diskussionen und aktuelle Resonanz

Die Einführung der Virtual Airplane hat in Foren wie Avsim, Reddit und auf Simulationsnachrichtenportalen eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Nutzer untersuchen die offiziellen Präsentationen, vergleichen Cockpit-Layouts und nehmen mögliche Verbindungen unter die Lupe. Kommentiert werden insbesondere die Rolle von Microsoft als technischem Partner, die Identität und Authentizität des simulierten 737-MAX-Modells sowie die spekulierte Einbindung von PMDG. Darüber hinaus wird die wachsende Nähe zwischen professionellen Trainingsmitteln und Home-Simulationslösungen als Trend der Branche gewertet.

Fazit

Mit dem Launch der Boeing Virtual Airplane stellt Boeing einen weiteren wichtigen Schritt in der Digitalisierung des Pilotentrainings vor. Das System ist flexibel, skalierbar und kann ortsunabhängig eingesetzt werden – ein deutlicher Mehrwert für Airlines, Flugschulen und Crews. Während die enge Partnerschaft mit Microsoft inzwischen offiziell bestätigt wurde, bleiben Gerüchte über eine Beteiligung von PMDG Stand heute weiterhin unbestätigt. Klar ist: Das Interesse am Austausch zwischen professionellem Training und Flugsimulation ist größer denn je und wird die Entwicklung künftiger Lernumgebungen nachhaltig beeinflussen.

Zur Pressemitteilung von Boeing: https://boeing.mediaroom.com/2025-11-06-Boeing-Pioneering-Next-Generation-Training-Tools-with-Launch-of-Virtual-Airplane