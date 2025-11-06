X-Plane 12.3.0 veröffentlicht

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:

Die Beta-Phase von Version 12.3.0 ist beendet und steht nun allen LR Direct- und Steam-Kunden zur Verfügung. Eine Beta-Anmeldung ist nicht mehr erforderlich!

Wir hoffen, euch hat dieses Update gefallen, das das lang erwartete Wetterradar für X-Plane bringt! Dazu gibt es synthetische Sicht, Verbesserungen am A330, historische Wetterdaten, neue Kamerasteuerung und vieles mehr … dieses Update ist für die Fans!

Nächstes Ziel: 12.3.1!

Weitere Informationen gibt es im Release Blog