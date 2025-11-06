WingFlex: Hochrealistisches A320 Overhead Panel ab sofort erhältlich

Das von WingFlex vorgestellte A320 Overhead Panel ist ab sofort bestellbar und richtet sich an anspruchsvolle Flugsimulator-Fans.
Das hochwertige, realitätsnahe Panel ist ab sofort für US$599.00 bestellbar und überzeugt durch detailgetreues Design, authentische Bedienelemente und umfassende Funktionalität, inklusive NORMAL LAW Fluglogik, Stealthy-Beschriftungen, Dome Light für Nachtflüge sowie flexible Montageoptionen.
Design und Funktionen:
Das Panel basiert auf dem realen Flugzeug und besticht durch seine hohe Authentizität sowohl im Design als auch im Bediengefühl – echte Schalter und Taster sorgen für realitätsnahe Simulation.
Kompatibilität: Das Panel bietet eine breite Kompatibilität und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für verschiedenste Simulator-Setups.
Kompatibilitätsliste (Stand November 2025):
Folgende Add-ons und Simulatoren werden unterstützt:
- MSFS (Microsoft Flight Simulator):
- Fenix A320 CFM / A320 CFM SL
- Fenix A320 IAE / A320 IAE SL
- IniBuilds A320neo (v2)
- IniBuilds A340
- Headwind A330neo (A330-941)
- FlyByWire A320neo (LEAP)
- X-Plane:
- ToLiss A319 Hi / A319 Std
- ToLiss A320 Hi / A320 Std
- FlightFactor Airbus A320-214 XP12
- JARDesign A330-941
Demnächst verfügbar:
- IniBuilds A350-1000/A350-900 für MSFS
- FlyByWire A380X (A380-842 RR) für MSFS
Umfassende Funktionalität: Es deckt sämtliche wesentlichen Bedienfelder ab und unterstützt die vollständige NORMAL LAW Fluglogik.
Stealthy-Design: Die Bedienflächen sind mit diskreten, dezenten Beschriftungen versehen, was für eine schlicht-elegante Optik sorgt.
Dome Light: Für Nachtflüge ist ein Dome Light integriert, das das Cockpit-Erlebnis stimmungsvoll verstärkt.
Preis: US$599.00
Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung gibt es direkt beim Hersteller.
Flexibler Standfuß: Ein integrierter, fünffach verstellbarer Ständer, wohl zum extra Preis von US$159,00 erhältlich, ermöglicht die bequeme Nutzung auf dem Schreibtisch.
VESA-Unterstützung: Das Panel kann alternativ mithilfe eines separat erhältlichen Vertical Stand über die VESA-Aufnahme befestigt werden.