WingFlex: Hochrealistisches A320 Overhead Panel ab sofort erhältlich

Das von WingFlex vorgestellte A320 Overhead Panel ist ab sofort bestellbar und richtet sich an anspruchsvolle Flugsimulator-Fans.

Das hochwertige, realitätsnahe Panel ist ab sofort für US$599.00 bestellbar und überzeugt durch detailgetreues Design, authentische Bedienelemente und umfassende Funktionalität, inklusive NORMAL LAW Fluglogik, Stealthy-Beschriftungen, Dome Light für Nachtflüge sowie flexible Montageoptionen.



Design und Funktionen:



Das Panel basiert auf dem realen Flugzeug und besticht durch seine hohe Authentizität sowohl im Design als auch im Bediengefühl – echte Schalter und Taster sorgen für realitätsnahe Simulation.

Kompatibilität: Das Panel bietet eine breite Kompatibilität und eröffnet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für verschiedenste Simulator-Setups.

Kompatibilitätsliste (Stand November 2025):

Folgende Add-ons und Simulatoren werden unterstützt:

MSFS (Microsoft Flight Simulator): Fenix A320 CFM / A320 CFM SL Fenix A320 IAE / A320 IAE SL IniBuilds A320neo (v2) IniBuilds A340 Headwind A330neo (A330-941) FlyByWire A320neo (LEAP)

X-Plane: ToLiss A319 Hi / A319 Std ToLiss A320 Hi / A320 Std FlightFactor Airbus A320-214 XP12 JARDesign A330-941



Demnächst verfügbar:

IniBuilds A350-1000/A350-900 für MSFS

FlyByWire A380X (A380-842 RR) für MSFS

Umfassende Funktionalität: Es deckt sämtliche wesentlichen Bedienfelder ab und unterstützt die vollständige NORMAL LAW Fluglogik.

Stealthy-Design: Die Bedienflächen sind mit diskreten, dezenten Beschriftungen versehen, was für eine schlicht-elegante Optik sorgt.

Dome Light: Für Nachtflüge ist ein Dome Light integriert, das das Cockpit-Erlebnis stimmungsvoll verstärkt.

Preis: US$599.00

Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung gibt es direkt beim Hersteller.

Flexibler Standfuß: Ein integrierter, fünffach verstellbarer Ständer, wohl zum extra Preis von US$159,00 erhältlich, ermöglicht die bequeme Nutzung auf dem Schreibtisch.

VESA-Unterstützung: Das Panel kann alternativ mithilfe eines separat erhältlichen Vertical Stand über die VESA-Aufnahme befestigt werden.