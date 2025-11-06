Facebook-f Youtube Instagram Discord

JKTools veröffentlicht Pushback Manager für MSFS 2024

Die von JKTools zur Verfügung gestellten Information für das für knapp 6 Euro erhältliche Add-On sind leider recht dürftig:

Pushback Manager ist eine schlanke Symbolleiste, mit der sich Pushback-Status und -Richtung steuern lassen.

Funktioniert mit allen Flugzeugen, sowohl Standard- als auch Add-on-Flugzeugen.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

0
Würden uns über deine Meinung freuen!x