WinWing schlägt erneut zu: Weltweite Vorbestellung für 32 ECAM und das neue 32 AGP METAL (Landing Gear, Clock, Autobreak) startet!

Am 10. November ist es so weit: Zwei neue, speziell auf die Airbus A320 Familie zugeschnittene WinWing-Module können weltweit vorbestellt werden. Dabei handelt es sich um das ’32 ECAM‘ und das ’32 AGP METAL.

Hier gibt es eine erste Bilderschau der beiden Geräte:

32 AGP METAL

ECAM 32

