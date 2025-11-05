Facebook-f Youtube Instagram Discord

Sofly Ltd Hannover EDDV auf Version 1.1.2 aktualisiert

Sofly Ltd hat ein Update für Hannover für den MSFS 2020 und MSFS 2024 auf Version 1.1.2 veröffentlicht. simMarket Kunden erhalten das Update automatisch über die simMarket App.

Änderungsprotokoll 1.1.2

  • Fehler behoben: GSE oder Personen wurden nicht korrekt angezeigt.
  • Flughafen-Konfigurationstool auf Version 1.1.0 aktualisiert.
  • Neues GSX-Profil (über das Flughafen-Konfigurationstool herunterladbar). Bitte verwenden Sie das neue Konfigurationstool, um die Optionen zu verwalten. Die Readme-Datei enthält alle notwendigen Informationen zum entsprechenden Ordner.
  • 1.1.1 Änderungsprotokoll – Standplätze 41/42 hinzugefügt
  • GSX-Probleme behoben
  • Problem mit nicht verschwindendem Standard-GSE behoben
  • NEU – SoFly Flughafen-Konfigurationstool zum Ändern verschiedener Einstellungen:
    • Personen (Normal/Halb/Aus),
    • Fahrzeuge (Normal/Halb/Aus),
    • Innenausstattung (Ein/Aus) und Sounds (Ein/Aus) ein-/ausschalten
  • NEU – 3D-Innenausstattung des aktuellen/neuen ATC-Towers mit Sounds
  • NEU – 3D-Gebäude im Bereich
  • VERBESSERT – Bodentexturen
  • VERBESSERT – Überblendung [nur MS24]
  • VERBESSERT – Fehlende 3D-Objekte der Start- und Landebahn hinzugefügt –
  • VERBESSERT – Gesamtleistung
  • BEHOBEN – Diverse GSX-Probleme
  • BEHOBEN – Probleme mit schwebenden Objekten
  • BEHOBEN – 20 allgemeine Fehlerberichte
