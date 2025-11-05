Pilot Experience Sim zeigt erste Bilder von Paris CDG

Besonders viel zu Sehen ist noch nicht; für welche MSFS Version(en) das Produkt erscheinen wird, ist auch nicht angegeben.

Kem von Pilot Experience Sim schreibt auf Discord:

Hallo Kapitäne,

in diesem Monatsbericht zeigen wir Ihnen erste Einblicke in die Planung des Flughafengeländes, die gut voranschreitet.

Im Zuge der Entwicklung von Paris CDG haben wir unsere benutzerdefinierten Texturen verbessert, und das Ergebnis ist beeindruckend.

Wir legen großen Wert darauf, realistisch und präzise zu zeichnen, um ein immersives und individuelles Erlebnis zu schaffen.

Sie sehen hier auch einen dritten Tower, den Süd-Kontrollturm, der zentralste Tower des Flughafens.

Wir arbeiten weiterhin an der Gestaltung des Geländes, und die Terminals befinden sich noch in der Entwicklung.

Wir hoffen, Ihnen schon bald erste Vorschauen präsentieren zu können. Bleiben Sie gespannt!