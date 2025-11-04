Sofly kündigt Veröffentlichungstermin für Bristol an

Wie auf der Webseite von Sofly zu lesen ist, soll der Releasetrailer am 05.11.2025 erscheinen, der Flughafen – exklusiv für MSFS 2024 – zwei Tage später am 07.11.2025.. Ob nur im eigenen Shop oder aber auch gleich in Anderen ist noch nicht bekannt, ebenso wie der Preis.
Features
- Nach den Spezifikationen von 2025 gebaut – Jedes Gebäude, jede Rollbahn, jede Position und jeder Parkplatz wurde für den modernsten Flughafen Bristol aller Zeiten nachgebildet.
- Realistischer Startbahnhöcker – Erleben Sie das charakteristische Höhenprofil der Startbahn 09 für realistische Starts und Landungen.
- Gestochen scharfe HD-PBR-Texturen – Ultra-detaillierte Oberflächen, Reflexionen und Verwitterungseffekte auf dem gesamten Flughafen.
- Individuelle Bodenebene – Pixelgenaue Markierungen und fließende Übergänge dank modernster Rendering-Technologie.
- Immersiver Sound – Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Flughafens mit eigens komponierten Sounds im Terminal, Vorfeld und Tower.
- Volle GSX-Integration – Realistisches Ein- und Aussteigen an den Gates mit animierten Türen bei Passagierbewegungen.
- Exklusives GSX-Profil – Handgefertigt von Elton Hjalmarsson für nahtlosen Realismus (flightsim.to).
- Dynamische Jahreszeiten – Schneehaufen, Schneepflüge und wetterabhängige Details, die sich mit der Umgebung verändern.
- Optimiert für Höchstleistung – Laufruhig und stabil auf einer Vielzahl von Hardware. SoFly Airport Manager-kompatibel – Funktionen je nach Flugstil und System ein- oder ausschalten.