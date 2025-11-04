IndiaFoxtEcho – Update zum Eurofighter-Projekt

IndiaFoxtEcho hat auf Facebook ein neues Entwicklungsupdate zum Eurofighter veröffentlicht:

EUROFIGHTER-PROJEKT-UPDATE

Hier ist das längst überfällige Update zum Status unseres Eurofighter-Projekts, das als nächstes veröffentlicht wird.

Wir arbeiten seit über 18 Monaten intensiv an diesem Projekt und haben in den letzten Monaten nochmals alles gegeben, um die Veröffentlichung noch vor Jahresende zu gewährleisten.

Ein Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, aber das Projekt ist in einem sehr guten Zustand.

Im Detail:

Das Außenmodell ist fast fertig: Es fehlen lediglich die Waffenpylone und weiteres Zubehör.

Das Cockpitmodell ist vollständig.

Das Flugmodell ist in einem guten Zustand und wurde von Eurofighter-Piloten getestet.

Die Fahrzeugsysteme und die Avionik sind weitgehend fertiggestellt, und das Flugzeug ist voll flugfähig. Die Avionik basiert größtenteils auf Flugzeugen der Tranche 1, wir haben jedoch einige Funktionen der Tranche 3 hinzugefügt und kleinere Anpassungen für das Gameplay vorgenommen.

Die Missionssysteme benötigen noch etwas Überarbeitung für potenziell zusätzliche Funktionen und mehr Realismus, obwohl wir glauben, dass wir bereits weit über das hinaus sind, was für ein MSFS-Flugzeug nötig ist.

Die Sounds werden von unseren Freunden bei Echo 19 bearbeitet.

Die folgenden Screenshots wurden in MSFS 2024 aufgenommen, das Paket wird jedoch im MSFS-2020-Format kompiliert.

Wir hoffen, es noch vor Ende November veröffentlichen zu können, aber ihr kennt ja unser Motto: „Es ist fertig, wenn es fertig ist.“

Wir halten euch auf dem Laufenden!