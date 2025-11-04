Flightgear V2024.1.3 – der FreewareFS erhält Update

Es gibt ihn noch, der wohl einzige Open-Source-Flugsimulator, der auf Windows, Mac und Linux läuft.
FlightGear präsentiert mit Version 2024.1.3 das neueste Update seiner beliebten Flugsimulations-Software und setzt damit erneut ein Zeichen für kontinuierliche Weiterentwicklung und Nutzerfreundlichkeit in der Open-Source-Community.
Was ist FlightGear?
FlightGear ist ein freier und quelloffener Flugsimulator, der sich gleichermaßen an Privatnutzer, Technikbegeisterte sowie an Forschung und Ausbildung richtet. Entwickelt wird das Projekt von einer internationalen Gemeinschaft ehrenamtlicher Entwicklerinnen und Entwickler. Der Simulator überzeugt nicht nur durch seine Plattformunabhängigkeit, sondern auch durch Offenheit, Erweiterbarkeit und einen umfangreichen Funktionsumfang. Sämtlicher Quellcode ist unter der GNU General Public License frei verfügbar.
Highlights des Updates 2024.1.3
Mit dem Update auf Version 2024.1.3 legt das Entwicklerteam den Schwerpunkt auf eine verbesserte Benutzererfahrung und erhöhte Stabilität. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen:
Neue Funktionen
- FFmpeg-Unterstützung auf macOS: Videoaufzeichnungen lassen sich jetzt direkt aus FlightGear auch auf Mac-Systemen exportieren.
- Neue Kartenprojektion: Die azimutale äquidistante Projektion ist nun im Canvas-System und im Standard-Navigationsdisplay von Airlinern verfügbar.
- Offline-Modus im Launcher: FlightGear kann jetzt leichter ohne Internetverbindung betrieben werden.
Fehlerbehebungen
- Robustere Installation: Verschiedene Fehler, die das Herunterladen oder Installieren der Datenpakete verhinderten, wurden behoben.
- macOS-Optimierungen: Ein seltener Absturz bei Zufalls-generierter Vegetation auf Mac-Systemen gehört der Vergangenheit an.
- Stabilität und Kompatibilität: Korrekturen betreffen zudem Simulator-Abstürze beim Einsatz von VR und das Laden gespeicherter Aufzeichnungen unter Windows.
- Korrekturen bei FGCom: Das Kommunikationssystem wird beim Serverwechsel nicht mehr unerwartet aktiviert.
- C172P-Standardflugzeug verbessert: Von optimiertem Autostart bis hin zu Fehlerkorrekturen an Steuerungsfunktionen wurde das beliebte Standardmodell weiter verfeinert.
Weitere Anpassungen
- Flugzeuge können über den Launcher jetzt komfortabel deinstalliert werden, wenn ein Update verfügbar ist.
- Der Speicherort für den Routenmanager wurde benutzerfreundlicher gestaltet.
- Die browserbasierte Oberfläche Phi wurde für kleine Bildschirme verbessert.
- Sprachübersetzungen, u.a. Chinesisch, Niederländisch, Französisch und Polnisch, wurden aktualisiert.
Ein Projekt mit Zukunft
FlightGear bleibt auch 2025 Vorreiter unter den offenen Flugsimulatoren. Dank der weltweiten Community und des zugänglichen Quellcodes ist es jedem möglich, sich aktiv an der Weiterentwicklung zu beteiligen, neue Ideen einzubringen oder einfach die ständige Verbesserung mitzuerleben. Das Projekt steht für Transparenz, gemeinschaftliches Lernen und eine lebendige Open-Source-Kultur.
Das Update sowie weitere Informationen sind auf der offiziellen FlightGear-Webseite verfügbar.