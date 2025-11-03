Propair Flight Ltd veröffentlicht Clinton Airport

Vorerst nur für MSFS 2020 hat Propair Flight Ltd den Bill and Hillary Clinton National Airport (KLIT) veröffentlicht.

KLIT ist ein mittelgroßer, zivil-militärisch genutzter Flughafen am östlichen Rand von Little Rock, Arkansas, und ein wichtiger Verkehrs- und Wirtschaftsknotenpunkt der Region.

Der inoffizielle und offizielle Name „Adams Field“ ehrt Captain George Geyer Adams von der Arkansas National Guard, einen engagierten Förderer des Flughafens, der 1937 im Dienst fiel.

Das Dassault-Zentrum: KLIT beherbergt ein großes Dassault Aircraft Services (DAS) Completion Center. Hier werden in Frankreich gefertigte Falcon-Businessjets im Rohzustand („Green Airways“) mit individueller Avionik, Innenausstattung und Lackierung versehen.

Hohes Verkehrsaufkommen: Der Flughafen bewältigt ein vielfältiges Verkehrsaufkommen, von Linienflügen und Lufttaxi-Operationen bis hin zu umfangreichem Flugverkehr der Allgemeinen Luftfahrt und militärischen C-130-Transporten der nahegelegenen Little Rock Air Force Base.