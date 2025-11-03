MM Simulations kündigt nächstes Projekt an

Nach dem vor Kurzem erschienenen Frankfurt Hahn Airport kündigt MM Simulations auf Discord das nächste Projekt an. Diesmal geht es in den Norden und wird deutlich kleiner.

Unser nächstes Ziel: ENEV Flughafen Harstad-Narvik

Wir freuen uns, euch einen ersten Einblick in unser nächstes Projekt zu geben – ENEV! Wir beginnen mit einigen Aufnahmen aus dem Hangar des Harstad Flyklubb, dem Treffpunkt der lokalen Fliegergemeinschaft. Jedes Detail – von der Struktur bis zur Beleuchtung – wurde sorgfältig nachgebildet, um dem Originalhangar so nah wie möglich zu kommen. ☀️🔧

Weitere Vorschauen folgen in Kürze.

Der Flughafen Harstad/Narvik (norw. Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, IATA-Code: EVE, ICAO-Code: ENEV) ist ein Verkehrsflughafen in der Gemeinde Evenes, Provinz Nordland, in Nord-Norwegen. Ein geringer Teil des Flughafengeländes befindet sich in der benachbarten Gemeinde Tjeldsund, Provinz Troms.

Die namensgebenden Städte sind 35 Kilometer (Harstad) bzw. 31 Kilometer (Narvik) vom Flughafen entfernt. Für regionale Flüge wurde bis April 2017 der stadtnahe Regionalflughafen Narvik-Framnes benutzt.

Die Norwegischen Luftstreitkräfte nutzen den Flughafen als Militärflugplatz unter der Bezeichnung Evenes flystasjon als Stützpunkt von Kampfflugzeugen und Seefernaufklärern.