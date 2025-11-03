Facebook-f Youtube Instagram Discord

Carenado veröffentlicht weitere Bilder der Beechcraft 390 Premier IA für MSFS 2024

Carenado zeigt auf Facebook weitere Bilder der Beechcraft 390 Premier IA für MSFS 2024. Ausser:

Etwas schnelles und elegantes ist im Endanflug… bald kommt die B390 1A MSFS2024!

sind keine weiteren Informationen veröffentlicht worden.

