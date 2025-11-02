Beta bleibt Beta, Menschen bleibt ruhig

Schritt für Schritt wird der MSFS2024 (endlich) besser und die SimUpdate 4 Beta bringt auf meinem System tolle Performance kombiniert mit richtig guter Grafik. So weit so gut, oder?
Nicht ganz. Denn kaum ist ein neues Build draußen, hört man aus der Community wieder den altbekannten Chor: „Was haben die sich dabei gedacht?!“
Diesmal ist der Auslöser ein unscheinbares UI-Element. Sobald das Flugzeug steht, erscheint im Cockpit der Hinweis: „Shift + C to Exit Aircraft“.
Und schon geht das Flusi-Drama in die nächste Staffel.
Aufgrund einer Kleinigkeit wird sich ganz groß aufgeregt, wie so oft. Ein großer YouTuber postet ein Video dazu und beschwert sich lauthals, viele brüllen mit.
Auch in Foren und besonders Discord-Kanälen hört man große Beschwerden über kleine Änderungen in der Beta…BETA ist das Stichwort. Für alle, die sich damit schwer tun, hier eine passende Definition aus dem Gabler Wirtschaftslexikon
„Produkttests, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie in möglichst realen Anwendungssituationen direkt beim Nachfrager durchgeführt werden. Damit können Anforderungen der Nachfrager optimal in die Produktentwicklung integriert werden.“
Klingt doch eigentlich ganz schön, nicht wahr? Man darf Neues ausprobieren, Dinge testen, Erfahrungen sammeln und ja, gelegentlich auch mal einen Crash erleben. Genau dafür ist eine Beta da.
Deshalb bitte ich alle: bleibt ruhig. Wer an einer Beta teilnimmt, testet ein unfertiges Produkt. Das ist kein Skandal, sondern der Sinn der Sache.
Konstruktives Feedback im offiziellen MSFS-Forum ist natürlich ausdrücklich erwünscht – es hilft der Entwicklung und wird von Asobo auch gelesen.
Doch gewisse Videos mit Titeln YOU CAN’T BE SERIOUS ASOBO?! REMOVE THIS NOW! kann ich einfach nicht mehr ertragen. In diesem Sinne, fliegt fleißig und liefert Feedback, doch bitte bitte lasst die Maus eine Maus bleiben und macht keinen Elefanten daraus.
zum Foreneintrag: https://forums.flightsimulator.com/t/1-6-21-0-regression-shift-c-to-exit-aircraft-remove-ui/744934
ein Mod zum entfernen der UI (ohne Gewähr!): https://flightsim.to/file/99623/msfs-2024-walkaround-ui-removal-mod#google_vignette
Bravo!!!!
Danke…..! Du sprichst mir aus der Seele. Bin selber Teilnehmer bei der Beta und ich kann das ganze Theater nicht verstehen. Der Sim lief noch nie so gut und sah noch nie so gut aus wie derzeit. Mein Sohn hat auch kaum bis gar keine Probleme. Also weiter so!!!
Konstruktives Feedback wird vielleicht gelesen, aber wozu sollte man es geben, wenn es nicht beachtet wird? Ein hoch gewählter Wunsch, der leicht umzusetzen wäre, ist, dass man in der Außenansicht die SHIFT+C-Anzeige deaktivieren kann. Asobos Idee ist nun stattdessen, dass man SHIFT+C auch in der Innenansicht anzeigt.
Es ist mir unverständlich, dass eines der katastrophalsten Softwarereleases immer wieder so stark verteidigt wird. Flight Simulator 2024 wurde von Asobo und Microsoft als unfertiges Produkt auf den Markt geworfen und bietet noch nicht einmal den vollständigen Karrieremodus nach annähernd einem Jahr.
Die Beta wird nicht zuletzt deshalb so stark genutzt, weil sie lange für viele das Spiel überhaupt erst nutzbar gemacht hat während Addon-Entwickler immer wieder vor den Kopf gestoßen wurden durch instabile APIs mit jedem „stable“ oder Beta-Update.
Am Ende bringt das Jammern natürlich wenig, aber es ist definitiv begründet, auch wenn man (immer mehr) Spaß mit FS2024 haben kann.
Hallo Thomas, ich würde zunächst mal unterscheiden zwischen Kritik an der Software und Kritik an der (unsachlichen, übertriebenen) Kritik.
Und mit Verlaub: „…eines der katastrophalsten…“ . Also mehr geht schon gar mehr in der verbalen Empörungs-Kaskade. Oder wie würdest du die nächste Steigerung formulieren: mega-katastrophal? Super-dupa-katastrophal?
Ich würde mal zwei, drei Stufen runterschalten – und sachlich die Punkte anbringen, die es – zu recht – zu kritisieren gilt.
Thomas hat doch völlig recht. Wenn das Produkt bei Release in einwandfreiem Zustand gewesen wäre, würden nicht so viele Simmer auf die Beta zurückgreifen. Und auch wenn das jetzt hart klingt: Wer die kritischen Worte an einem Produkt, dass für teilweise über 300 EUR verkauft wurde zu heftig findet, der sollte vielleicht nicht an der Diskussion teilnehmen, sondern einen gemütlichen Abend in der Oper oder im Kino verbringen.
Thomas mag in der Sache Recht haben, aber immer noch macht der Ton die Musik. Wir erleben das doch gerade in weiten Teilen der Gesellschaft, Kritik wird laut, deftig, herabwürdigend vorgetragen. Das ist nicht meins.
Und ja, Kino gern, Oper nein, dafür dann die Philharmonie 😉
Schön, dass hier sachliche Beiträge zensiert und gelöscht werden. Danke an die Moderation.
Hallo Sven, Kommentare werden von uns erst geprüft, was leider etwas Zeit braucht. Das heißt natürlich nicht, dass du einen kritischen Beitrag verfasst hast. Konstruktive Meinung und auch Kritik ist hier selbstverständlich erlaubt und erwünscht.
Schönen Abend noch 🙂
Wie ist es denn mit den Flight Dynamics der Flugzeuge und Hubschrauber? Bislang kann ich eher nicht behaupten, dass sie das Original gut simulieren – im Gegenteil (vollkommen vermutlich sowieso nie, schließlich ist es ja ein Querschnitts-Sim und selbst Prof-Sims schaffen es nie ans Original). Verbessert SU4 in dieser Hinsicht etwas ?
Dieser besagte Youtuber ist sowieso ein recht eingebildeter von sich überzeugter Geselle, der ja auch laut Gerüchten als echter Pilot rausgeflogen ist. Verstehe nicht warum der gerade in der englischen Community so ein großes Ansehen genießen darf. Der Typ haut öfters so Dinge raus und alle von seiner Community laufen ihm blind hinterher
Wo ist der rausgeflogen, bei Ryanair? soweit ich weiß ist er aus freien Stücken zu Discover auf den 330 gewechselt. Ich Kenne dort auch Leute, die schon im ihm geflogen sind.
Die Gerüchte sind falsch, auch wenn Reddit das gerne glauben mag. Kenne ihn gut genug.
Ist halt kein Ja-Sager sondern einer der Probleme direkt anspricht. Man muss seine Art nicht mögen, aber wenn man nur auf Friede-Freude macht, tut’s halt auch nicht gut. Gibt Zielgruppen für alle und wenn jemand mit Reichweite den Mund aufmacht hilft das durchaus mehr, als gewisse Scheißhausparolen, die ich hier das ein oder andere Mal lesen durfte.
Und da er durchaus Mal namhafte Gäste bei sich hatte aus der Szene, wird der schon ein gewisses Standing haben.