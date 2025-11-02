Beta bleibt Beta, Menschen bleibt ruhig

Schritt für Schritt wird der MSFS2024 (endlich) besser und die SimUpdate 4 Beta bringt auf meinem System tolle Performance kombiniert mit richtig guter Grafik. So weit so gut, oder?

Nicht ganz. Denn kaum ist ein neues Build draußen, hört man aus der Community wieder den altbekannten Chor: „Was haben die sich dabei gedacht?!“

Diesmal ist der Auslöser ein unscheinbares UI-Element. Sobald das Flugzeug steht, erscheint im Cockpit der Hinweis: „Shift + C to Exit Aircraft“.

Und schon geht das Flusi-Drama in die nächste Staffel.

Aufgrund einer Kleinigkeit wird sich ganz groß aufgeregt, wie so oft. Ein großer YouTuber postet ein Video dazu und beschwert sich lauthals, viele brüllen mit.

Auch in Foren und besonders Discord-Kanälen hört man große Beschwerden über kleine Änderungen in der Beta…BETA ist das Stichwort. Für alle, die sich damit schwer tun, hier eine passende Definition aus dem Gabler Wirtschaftslexikon

„Produkttests, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie in möglichst realen Anwendungssituationen direkt beim Nachfrager durchgeführt werden. Damit können Anforderungen der Nachfrager optimal in die Produktentwicklung integriert werden.“

Klingt doch eigentlich ganz schön, nicht wahr? Man darf Neues ausprobieren, Dinge testen, Erfahrungen sammeln und ja, gelegentlich auch mal einen Crash erleben. Genau dafür ist eine Beta da.

Deshalb bitte ich alle: bleibt ruhig. Wer an einer Beta teilnimmt, testet ein unfertiges Produkt. Das ist kein Skandal, sondern der Sinn der Sache.

Konstruktives Feedback im offiziellen MSFS-Forum ist natürlich ausdrücklich erwünscht – es hilft der Entwicklung und wird von Asobo auch gelesen.

Doch gewisse Videos mit Titeln YOU CAN’T BE SERIOUS ASOBO?! REMOVE THIS NOW! kann ich einfach nicht mehr ertragen. In diesem Sinne, fliegt fleißig und liefert Feedback, doch bitte bitte lasst die Maus eine Maus bleiben und macht keinen Elefanten daraus.

zum Foreneintrag: https://forums.flightsimulator.com/t/1-6-21-0-regression-shift-c-to-exit-aircraft-remove-ui/744934

ein Mod zum entfernen der UI (ohne Gewähr!): https://flightsim.to/file/99623/msfs-2024-walkaround-ui-removal-mod#google_vignette